Как бороться с пьяными водилами, не перегибая палку

Но если говорить именно о поддатых шоферюгах, то, повторимся, борьба с ними идет вполне успешно и без тех неадекватных предложений, что прозвучали недавно на правительственной Комиссии по безопасности дорожного движения, о которых портал «АвтоВзгляд» уже писал. Секрет успеха прост:

— Заметное снижение доли водителей в состоянии алкогольного опьянения — это, в немалой степени, результат активной работы ГИБДД по данному направлению. В Московской области регулярно проводятся рейды и спецмероприятия, нацеленные на выявление нетрезвых водителей, профилактику вождения в состоянии опьянения. Статистические данные отражают эффективность этих мероприятий, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Иными словами, высоким чиновникам, планирующим лишать пойманных на пьянке водил многих гражданских прав, а не только водительских удостоверений, стоит просто жестче требовать с региональных структур ГИБДД борьбы с этим однозначным злом.