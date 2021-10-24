«Официал», независимая СТО или «гараж»: где выгоднее чинить машину

Давным давно прошли времена, когда автовладельцы массово ремонтировали и обслуживали личные машины своими силами. С тех пор транспортные средства стали куда более сложными, а «рукастые» водилы практически перевелись. Поэтому ради выполнения даже простейших, по меркам старичков, когда-то обслуживавших свои ненаглядные «Жигули», операций — вроде замены масла или воздушного фильтра — большинство современных автомобилистов обращаются к услугам автомастеров.

На рынке ремонта и обслуживания машин в России подвизаются три основных типа участников. Первый, самый заметный, это ремонтные подразделения компаний, являющихся официальными дилерами какой-то одной или сразу нескольких автомарок.

Второй, пожалуй, самый многочисленный — это независимые станции техобслуживания. Некоторые из них специализируются на ремонте определенных марок, другие берутся привести в порядок практически любое авто.

И, наконец, третий тип ремонтника — частник. Обычно это либо условный «дядя Вася», либо известный в узких кругах самородок-специалист по какой-то определенной марке авто или по конкретной системе машины.