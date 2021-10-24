«Официал», независимая СТО или «гараж»: где выгоднее чинить машину

Давным давно прошли времена, когда автовладельцы массово ремонтировали и обслуживали личные машины своими силами. С тех пор транспортные средства стали куда более сложными, а «рукастые» водилы практически перевелись. Поэтому ради выполнения даже простейших, по меркам старичков, когда-то обслуживавших свои ненаглядные «Жигули», операций — вроде замены масла или воздушного фильтра — большинство современных автомобилистов обращаются к услугам автомастеров.
На рынке ремонта и обслуживания машин в России подвизаются три основных типа участников. Первый, самый заметный, это ремонтные подразделения компаний, являющихся официальными дилерами какой-то одной или сразу нескольких автомарок.
Второй, пожалуй, самый многочисленный — это независимые станции техобслуживания. Некоторые из них специализируются на ремонте определенных марок, другие берутся привести в порядок практически любое авто.
И, наконец, третий тип ремонтника — частник. Обычно это либо условный «дядя Вася», либо известный в узких кругах самородок-специалист по какой-то определенной марке авто или по конкретной системе машины.
Объединяет их одно: и те, и другие занимаются авторемонтом в частном порядке. Как правило, — в каком-нибудь гараже — собственном или съемном. Собственно потому эта категория специалистов и получила название «гаражных мастеров».
Итак, где же выгоднее чинить машину так, чтобы ремонт был качественным? Начнем с официальных дилеров. Их, как говорится, «положение обязывает» и все манипуляции с машинами они выполняют по четкой технологии.
Нормочас стоит столько-то, затрачено времени на операцию столько-то. Перемножаем эти цифры и получаем общую сумму, которую потом клиент заплатит за ремонт. Все прозрачно и понятно. Но с одним «но». Цена нормочаса в СТО у «официала», как правило, велика. Если вы приехали сюда на своей старенькой Audi всего лишь чтобы поменять какой-нибудь фильтр, раскошелиться придется изрядно. Приготовьтесь узнать, например, что нормочас окажется на уровне 6500 рублей. Да и сам фильтр (тот же масляный) обойдется в «официальную» цену на уровне 600 рублей — по текущим расценкам. Поскольку он будет оригинальным.
При том, что его полный аналог, изготовленный на том же заводе по тем же стандартам, стоит в магазине не более 200 ₽
По идее, «официал» может установить на вашу машину и неоригинальную запчасть, которую вы сами где-то купите и привезете. Но скорее всего при этом окажется, что СТО не готова дать гарантию на свою работу! И какой вменяемый автовладелец согласится на ремонт в таком месте без гарантий качества? Вот и оказывается, что в случае с ремонтом или обслуживанием машины силами официального дилера затраты клиента будут близки к максимально возможным. При этом далеко не факт, что ремонт выполнят по-настоящему качественно.
Наверняка среди знакомых любого автомобилиста есть коллега, которому в официальном сервисе чинили машину «методом тыка». То есть, сначала «приговорили» один узел, поменяли его (разумеется за счет владельца), выяснили, что неисправность никуда не делась, поменяли другую деталь (опять же не бесплатно), снова ошиблись и так далее… Все это говорит о том, что СТО официального дилера — далеко не идеальный вариант как с точки зрения экономии средств, так и в плане качества ремонта.
Поэтому автомобилист, считающий деньги, неизбежно обратит свой взор на независимые СТО. Кое-где у них также применяется система нормочасов. Но в большинстве своем, тут просто устанавливают расценки на конкретные операции, не заморачиваясь на временных нормативах их выполнения. Например, замена воздушного фильтра — 300 рублей. И точка. Или: замена масла — 500 рублей.
Разумеется, при этом автомобилист сам привозит на такую СТО новые запчасти и расходники. Чаще всего, при таком автосервисе присутствует собственный магазинчик автозапчастей, которые клиент может также приобрести. Или СТО имеет партнерские отношения с оптовыми поставщиками тех или иных комплектующих. И благодаря этому может позволить продавать ремонтирующим свои машины автовладельцам запчасти по относительно невысокой цене.
Чаще всего так обстоит дело в области всевозможных расходников — тормозных колодок и дисков, фильтров, масел. В случае, когда СТО специализируется на ремонте определенных марок машин, например, семейства VAG или какой-то японской марки, аналогичный механизм поставок может охватывать и наиболее ходовые детали подвески, двигателя, электроники для популярных моделей машин. С точки зрения автовладельца, обращение в такую СТО может оказаться не только выгодным, но и удобным делом.
Немаловажно, что такие автосервисы дают гарантию на свою работу. И в случае каких-то претензий к качеству ремонта, автовладелец всегда может добиться либо исправления недоделок, либо возмещения ущерба. Разумеется, все это справедливо для более-менее цивилизованной независимой СТО, а не «шарашкиной конторы», где трудятся работники с сомнительной квалификацией. Поэтому к выбору независимого сервиса следует подходить с особой тщательностью.
Пожалуй, самый доступный вариант починки автомобиля — «гаражный». Тут на оплате работы специалиста можно сэкономить, как минимум, вдвое — по сравнению с расценками пристойной независимой СТО. Оно и понятно: «дяде Васе» не нужно платить налоги как юрлицу, содержать здание автосервиса, платить зарплаты управленцам и обслуживающему персоналу.
Гаражный мастер, в лучшем случае, платит государству, как самозанятый. Ну и на электричество, проведенное в его «строение», тратится. Но экономия на стоимости работ может обернуться серьезными потерями. Например, если молва преувеличит квалификацию ремонтника и он окажется не таким уж и «кудесником». В результате автомобиль может оказаться отремонтирован не качественно и его владельцу придется тратить дополнительные средства на исправления.
При этом надо отдавать себе отчет, что от гаражного мастера никаких официальных гарантий на его работу не добиться. Ведь для этого надо для начала заключить договор на ремонт, оформить заказ-наряд, скрепить все это печатями и т. д. У какого «дяди Васи» вы видели печать? Иначе говоря, утверждать, что гаражный ремонт дешевле, чем любые прочие, категорически неправильно. Это справедливо только в случае, если вы имеете дело с настоящим профи, который действительно знает свое дело.
В противном случае может оказаться, что даже ремонтные услуги официала обойдутся в итоге дешевле, если вашу машину возьмется чинить «безрукий» гаражный «мастер».