Власти не оставляют попыток отменить скидки на оплату штрафов ГИБДД

С такой инициативой выступила депутат от партии «Яблоко» Дарья Беседина. По ее мнению, не следует делать поблажек нарушителям Правил дорожного движения. Проект поправок в Административный кодекс Мосгордума рассмотрит уже в ближайшее время.

В настоящий момент за львиную долю нарушений ПДД автовладельцы имеют возможность заплатить штраф с дисконтом в 50%. Правда, для этого необходимо погасить долг перед государством в течение 20 дней.

Кроме того, карательная инициатива г-жи Бесединой предполагает и снижение нештрафуемого порога допустимой скорости до 5 км/ч, за что давно ратует ее «начальство» из столичного Дептранса. При этом глава ГИБДД РФ генерал Михаил Черников, если и рассматривал снижение нештрафуемого лимита, то лишь на 10 км/ч.

Более того: главный придорожный полицейский страны неоднократно подчеркивал, что на ряде участков даже целесообразно будет увеличить максимальную разрешенную скорость. И ни в коем случае не снижать ее в городах. Как оно будет на самом деле — мы, вероятно, скоро узнаем.