Ни разу не FX: первый видеообзор новейшего кроссовера Infiniti QX55

Фото и видео: АвтоВзгляд
Многие жаждали увидеть в новом кроссовере Infiniti QX55 легендарную «кепку» под свежим соусом, но этого, увы, не произошло. Дело в том, что автомобиль унаследовал от всеми любимого FX лишь идеологию, не более того. Но зато какую…
Вячеслав Василенко

К сожалению или счастью, но амбициозного и многообещающего FX-2021 не случилось! Мы, скорее, получили «апгрейд» Infiniti QX50, но в более модном костюмчике — кузове «купе». Именно он стилистически и отсылает нас к столь полюбившейся «кепке».

Добавим сюда броский, одновременно спортивный и элегантный образ — вот, собственно, и вcя преемственность.

Для включения полноэкранного режима воспроизведения видеоролика нажмите «Посмотреть на Youtube»

А вот от Infiniti QX50, помимо «одежды», новичку досталось ровным счетом все! Что, впрочем, не делает его хуже. Скорее, наоборот.

Однако, судите сами. Все подробности в эксклюзивном видеосюжете портала «АвтоВзгляд».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, купить машину
26 октября 2021
476