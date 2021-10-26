Ни разу не FX: первый видеообзор новейшего кроссовера Infiniti QX55

К сожалению или счастью, но амбициозного и многообещающего FX-2021 не случилось! Мы, скорее, получили «апгрейд» Infiniti QX50, но в более модном костюмчике — кузове «купе». Именно он стилистически и отсылает нас к столь полюбившейся «кепке».
Добавим сюда броский, одновременно спортивный и элегантный образ — вот, собственно, и вcя преемственность.
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А вот от Infiniti QX50, помимо «одежды», новичку досталось ровным счетом все! Что, впрочем, не делает его хуже. Скорее, наоборот.
Однако, судите сами. Все подробности в эксклюзивном видеосюжете портала «АвтоВзгляд».
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