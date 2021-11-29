Роскомнадзор заблокирует аккаунты скандальных автоблогеров

Решением Таганского суда Москвы по иску прокуратуры, контент в Instagram-акаунтах блогеров Кирилла и Богдана (@feromon666), Гоши Ерохина (@gosha2048), а также Алана Енилеева (@alan_enileev), признан запрещенным к распространению на территории России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Таганского райсуда. Решение может быть обжаловано.

После того, как оно вступит в силу, Роскомнадзор включит адреса страничек автоблогеров в единый реестр запрещенной информации. Это означает, что операторы связи будут обязаны блокировать их. Сообщается, что владельцы вышеназванных аккаунтов Instagram «пропагандировали, поощряли и доводили до широкого круга лиц информацию о преимуществах» езды на машинах без госномеров — ради уклонения от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Кроме того, они, по мнению прокуроров, призывали к «нарушению законодательства».