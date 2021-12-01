Водительские «права» хотят поделить на любительские и профессиональные

В Общественной палате решили вновь воскресить старый проект Минтранса, по которому водителей следовало поделить на «любителей» (катающихся на авто в личных целях) и «профессионалов» (занимающихся перевозками грузов или пассажиров). Произошло это, надо полагать, с подачи Национального союза автошкол (судя по его сайту, объединяет всего полтора десятка организаций), руководитель которого Елена Зайцева активно выступает в поддержку идеи водительской «сегрегации по профессиональному признаку». В качестве аргумента деления водителей на «профессионалов» и «любителей» выдвигается тезис о том, что, мол, сейчас в автошколах плохо учат драйверов, которые потом возят грузы и людей, подвергая их опасности.

Против инициативы Минтранса, воскрешаемой сейчас ОП, жестко выступает ГИБДД и представители других объединений автошкол страны. Они полагают, что устроить ДТП на дороге может любой водитель, каким бы транспортным средством он ни управлял. Поэтому по-настоящему качественно следует готовить всех выпускников автошкол без исключения, а не только какую-то их часть, — если мы хотим повысить общий уровень безопасности на дороге.