ГИБДД возобновила регистрацию транспорта и выдачу «прав» после сбоя работы

Но сначала напомним предысторию. Во второй половине дня все той же «черной субботы» МВД России даже выпустило заявление, будто после устранения возникших проблем сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах проведут прием граждан на следующий день — в воскресенье 19 декабря. Правда, в воскресенье регистрационно-экзаменационные подразделения опять не открылись. Выяснилось, что серверные помещения, где хранятся массивы данных, оказались залиты водой из прорванной трубы!

По данным на утро понедельника, 20 декабря, последствия масштабного сбоя в информационной системе ГИБДД России полностью устранены. Более того, платежные документы, оплаченные со скидкой 30% на 18 и 19 декабря, будут действовать и в последующие дни.

От себя добавим, что загадочная коммунальная авария больше напоминает неумелую выдумку, так как общероссийская база данных известна своей нестабильностью и подобные по масштабу сбои происходят не в первый (и, видимо, не в последний) раз.