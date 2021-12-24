В Московском регионе появятся новые «хитроумные» камеры фиксации нарушений ПДД

Тендер на организацию «системы интеллектуального видеонаблюдения за дорогами» уже размещен на портале госзакупок. По информации «Ъ», подобные камеры смогут определять на проезжей части заторы и аварии. Куда более примечательным является тот факт, что «Большой брат» способен будет фиксировать случаи задымления и даже выброшенный мусор.

Для водителей же «опасность» представляет возможность системы определять нарушения ПДД, и не абы какие, а одни из самых злостных. Например, выезд на тротуар и полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, отправляя данные о нарушителях в ГИБДД.

Как ожидается, 770 таких камер «пропишутся» на МКАД, еще примерно столько же — на других магистралях столичного региона. Стоимость контракта — 4,2 млрд. рублей.