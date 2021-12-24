В Московском регионе появятся новые «хитроумные» камеры фиксации нарушений ПДД

Фото: mos.ru
Центр организации дорожного движения намерен внедрить на столичные улицы новую систему видеонаблюдения, призванную выявлять «инциденты» на проезжей части, угрожающие безопасности участников транспортного потока. Интеллектуальные, как их называют в ЦОДД, камеры появятся на дорогах в 2022 году.
Лика Затворная

Тендер на организацию «системы интеллектуального видеонаблюдения за дорогами» уже размещен на портале госзакупок. По информации «Ъ», подобные камеры смогут определять на проезжей части заторы и аварии. Куда более примечательным является тот факт, что «Большой брат» способен будет фиксировать случаи задымления и даже выброшенный мусор.

Для водителей же «опасность» представляет возможность системы определять нарушения ПДД, и не абы какие, а одни из самых злостных. Например, выезд на тротуар и полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, отправляя данные о нарушителях в ГИБДД.

Как ожидается, 770 таких камер «пропишутся» на МКАД, еще примерно столько же — на других магистралях столичного региона. Стоимость контракта — 4,2 млрд. рублей.

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24 декабря 2021
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