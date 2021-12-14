Натяни поглубже кепку: первый тест-драйв нового купе-кроссовера Infiniti QX55

Прежде всего, стоит сказать, что FX действительно пользовался неимоверной популярностью на всей планете Земля. Что, впрочем, неудивительно: автомобиль был настолько красив, что после взгляда на него не хотелось смотреться в зеркало. Полагаю, что Меган Фокс, и та решилась от зависти на эксперименты с пластикой своего лица. К тому же, «башмак» или «кепка», как его ласково обозвали поклонники, стал полноправным родоначальником сегмента купе-кроссоверов — не в последнюю очередь благодаря подрезанной корме и всецело агрессивному силуэту. Да, ни «Мерседес», ни тому подобные BMW о таком тогда даже не мечтали. Однако времена меняются, меняются и тренды, но FX все ни по чем. Он оказался, как Алла Борисовна — практически безлимитным! Впрочем, сколько ниточке не виться, а конец будет всегда. Факт: претерпев улучшайзинг и даже ренейминг, QX70 таки отправился на заслуженную пенсию. А вот на замену популярной модели так, увы, никто и не пришел. Помянем…
РЕИНКАРНАЦИЯ
Хотя подождите… Вот же он — новейший QX55, пусть лишь косвенно намекающий на родство со знаменитым предком. Скажу больше: автомобиль причесался под свежие требования рынка, но при этом сохранил стилистическую идеологию своего предшественника. Да что уж там: он стал более притягательным и гламурным, менее прожорливым и… вместительным. Не зря же говорят, что красота требует жертв. Зато кроссовер в модном кузове купе вышел много спортивнее и стремительнее. Причем не только в плане дизайна.
ДУБЛЬ ДВА
А вот тут вся преемственность с «башмаком» и заканчивается. Дальше целесообразнее сравнивать новое кросс-купе с моделью QX50, ибо от «полтинника» новичку досталось ровным счетом все! Начиная от оформления и компоновки интерьера, заканчивая функционалом, опциями и технической начинкой. Впрочем, это не делает QX55 хуже. Скорее, наоборот. Судите сами: двухэтажное расположение мониторов в передней консоли — удобное и проверенное опытом решение, алгоритм систем безопасности не требует осторожности и привыкания, а исчерпывающий набор опций — обращения к мануалу или — не дай Бог — к психологу.
Если спереди сидится здесь так же, как в QX50, то сзади простора гораздо меньше. Во всяком случае, троим пассажирам на диване будет достаточно тесно. А уж людям с баскетбольным ростом — тем более. Мало того, что придется расталкивать локтями соседей, так еще и покорно пригибать голову, спасаясь от ударов ниспадающей крыши. Хотели купе-кроссовер? Получите — распишитесь.
ДОРОГО-БОГАТО
А вот оснащение здесь такое же богатое, как сюжеты аниме, а режим работы органов управления порой понятен даже лучше, чем ПДД для водителя. Тут вам и система автоматического торможения, и контролер за полосой следования, и умный круиз-контроль, и куча видеокамер, лидаров-сенсоров. Все функционирует, как лучшие японские часы. Для тех, кто не любит, когда автомобиль управляет человеком, а не человек им, есть возможность персонализации настроек и полного отключения вспомогательной электроники. Правда, единожды заткнуть ассистирующий персонал нельзя — «тушить» чрезмерную заботу помощников придется каждый раз после старта движка.
БЫСТРАЯ ЭКОНОМИЯ
Кстати, о движке. Если вы не знали, да еще и забыли, напомню: под капотом Infiniti QX55 стоит… Нет, не 333-сильный «бензожор», знакомый нам по QX70, столь дерзко ускоряющий работу потовых желез, зарплату — до нуля, а машину — до небес. Натяни поглубже «кепку» — совсем не к сожалению, а к счастью, в отсеке для мотора прописался шальной, но экономичный турбированный движок, «выдувающий» 249 сил мощности с пары литров объема. Первый в мире двигатель с изменяемой степенью сжатия настолько бодрый, что не успеваешь улавливать картинки за окном. Особенно после 2,5 тысяч оборотов в минуту, когда со свистом турбины поднимается настроение и кое-что еще. При этом, надо сказать, движок совсем не обделен скромностью в аппетите. Даже при самом азартном педалировании в режиме Sport, кроссовер поедает немногим меньше 12 литров на 100 км, а в крейсерском режиме лениво ограничивается восемью.
БЕЗ СТУПЕНЕЙ
Свою роль в столь ювелирно сбалансированных настройках играет и вариатор. Да-да, та самая ненавистная многими бесступенчатая коробка, которая умело имитирует переключения передач, позволяя при необходимости перейти в ручной режим (к примеру, во время езды по мягкому грунту, чтобы минимизировать пробуксовки). Когда двигатель переходит на низкую степень сжатия, X-Tronic мгновенно настраивается на резкий выпад. При стабильной скорости он ориентируется на повышенное передаточное отношение, а мотор — на высокую степень сжатия. Отсюда больше динамики и меньше расход.
При этом нареканий на трансмиссию, распределяющую мощность по обеим осям, — никаких. Довести ее до перегрева так же тяжело, как страну до нового Президента. Свою надежность в полной мере X-Tronic доказал на «родственном» QX50, а потому волноваться о преждевременных неприятностях не стоит. Главное — вовремя менять жидкость и не насиловать на бездорожье. А то ведь с дуру, как мы знаем, можно и ухо сломать.
БЕЗ ДОРОГ
Впрочем, Infiniti QX55 — «перец» городской и совсем не про «оффроуд». Управление — без механической связи руля с колесами, «баранка» — чуткая, подвеска — зажатая и явно заточенная для спортивных упражнений. Впрочем, при необходимости «Финик» способен довезти вас с пожитками до загородной виллы. Полный привод, относительно короткие свесы и 219 мм дорожного просвета уверенности не лишают, но от лютых экспериментов вне дорог все же рекомендую воздержаться. Пусть уж лучше на светофоре завистники снимают перед вами шляпу, чем снимают «кепку» на видео, когда ее волокут «на галстуке». Тем более, что авто без малого за 5 000 000 рублей, как я уже сказал, отнюдь не для джиперских утех.