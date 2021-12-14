Натяни поглубже кепку: первый тест-драйв нового купе-кроссовера Infiniti QX55

РЕИНКАРНАЦИЯ

Хотя подождите… Вот же он — новейший QX55, пусть лишь косвенно намекающий на родство со знаменитым предком. Скажу больше: автомобиль причесался под свежие требования рынка, но при этом сохранил стилистическую идеологию своего предшественника. Да что уж там: он стал более притягательным и гламурным, менее прожорливым и… вместительным. Не зря же говорят, что красота требует жертв. Зато кроссовер в модном кузове купе вышел много спортивнее и стремительнее. Причем не только в плане дизайна.

ДУБЛЬ ДВА

А вот тут вся преемственность с «башмаком» и заканчивается. Дальше целесообразнее сравнивать новое кросс-купе с моделью QX50, ибо от «полтинника» новичку досталось ровным счетом все! Начиная от оформления и компоновки интерьера, заканчивая функционалом, опциями и технической начинкой. Впрочем, это не делает QX55 хуже. Скорее, наоборот. Судите сами: двухэтажное расположение мониторов в передней консоли — удобное и проверенное опытом решение, алгоритм систем безопасности не требует осторожности и привыкания, а исчерпывающий набор опций — обращения к мануалу или — не дай Бог — к психологу.