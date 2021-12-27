Кровавая игра на деньги: кто сталкивает на перекрестках водителей и пешеходов

Мы и без шведов знаем: нам на дорогу недопустимо. Поэтому на магистралях строят заборы — чтоб пешеход заранее знал — у него не получится, ему туда нельзя, ему на переход или под землю, но только не по кратчайшему пути на тот свет. Но мы не терпим однозначных решений. Нам хочется разнообразия вариантов.
И как только мы привели страну к единому решению — на «красный» стоим, на «зеленый» идем — случилась всероссийская провокация с «белым человечком». С весны 2020 поправки в ПДД в ГОСТ разрешили машине поворачивать одновременно с идущим пешеходом. И началась охота на людей и водителей. Выучив, что направо под стрелку можно ехать без опаски, мы получили внезапного пешехода, которому тоже разрешили броситься наперерез. Вдогонку подбодрив его правом преимущественного движения, закрепленного в ПДД. Это стало привилегией: бросок под колеса. Наш человек, которому все запрещено, получил единственное место, где ему что-либо можно — под колесами поворачивающего направо автомобиля.
Неожиданностью это стало и для водителей. Никто не хочет умышленно давить людей. И каждый хочет надежного и однозначного решения: если стрелка загорелась, значит движение не только разрешено, но и гарантированно безопасно.
ГАИ цинично зарабатывает баллы на убитых пешеходах. Самый показательный случай произошел в Брянске, На прямой дороге водитель Ирина Добржанская сбила маму с ребенком под присмотром инспекторов ГАИ, севших в засаду ради штрафа. Инспекторов устраивала ловля на живца, гарантирующая высочайший доход. Циничные инспекторы слишком хотели денег на чужом горе и в результате, вопреки закону «О полиции», вместо предотвращения ДТП получили труп ребенка.
Мы всегда знаем, что на ГАИ рассчитывать бесполезно. Выбирая между безопасностью и заработком, инспектор выберет деньги. Поэтому предложение неведомой «Ассоциации транспортных инженеров» изменить ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо машин и пешеходов в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестке, это не борьба с пробками, это самый жестокий способ роста взяток. На фоне раздавленного пешехода всякий водитель станет невероятно платежеспособен и сговорчив.
Но пешеходы не возражают. Им важнее иметь право назло водителю бежать поперек потока, чем остаться невредимыми. Поэтому у инспекторов ГАИ всегда будут в изобилии статисты для кровавой игры на деньги. Ненавидя водителей, пешеходы будут предсказуемы, неукротимы и бесплатны. Выгодоприобретателем выступит ГИБДД.