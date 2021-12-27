Кровавая игра на деньги: кто сталкивает на перекрестках водителей и пешеходов

Мы и без шведов знаем: нам на дорогу недопустимо. Поэтому на магистралях строят заборы — чтоб пешеход заранее знал — у него не получится, ему туда нельзя, ему на переход или под землю, но только не по кратчайшему пути на тот свет. Но мы не терпим однозначных решений. Нам хочется разнообразия вариантов.

И как только мы привели страну к единому решению — на «красный» стоим, на «зеленый» идем — случилась всероссийская провокация с «белым человечком». С весны 2020 поправки в ПДД в ГОСТ разрешили машине поворачивать одновременно с идущим пешеходом. И началась охота на людей и водителей. Выучив, что направо под стрелку можно ехать без опаски, мы получили внезапного пешехода, которому тоже разрешили броситься наперерез. Вдогонку подбодрив его правом преимущественного движения, закрепленного в ПДД. Это стало привилегией: бросок под колеса. Наш человек, которому все запрещено, получил единственное место, где ему что-либо можно — под колесами поворачивающего направо автомобиля.

Неожиданностью это стало и для водителей. Никто не хочет умышленно давить людей. И каждый хочет надежного и однозначного решения: если стрелка загорелась, значит движение не только разрешено, но и гарантированно безопасно.