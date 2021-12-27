Власти решили вернуть «нулевое промилле» и отменить «нештрафуемый порог скорости»

– Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники, — поведал г-н Хуснуллин, рассказывая о новейшей госстратегии развития транспортного комплекса России.

Любой гражданин, хотя бы минимально интересовавшийся темой промилле, после этой фразы г-на Хуснуллина сразу поймет, что вице-премьер либо вообще не знаком с вопросом, либо пытается неуклюже лукавить. Сейчас российское законодательство (в частности, ст. 12.8 КоАП) устанавливает, что в крови водителя может быть не более 0,3 грамма спирта на один литр крови, или не более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. То есть, 0,3 и 0,16 промилле соответственно. Ни о каких единицах промилле (о чем толкует вице-премьер Хуснулллин) даже и речи нет.

Более того! Выпивший бутылку пива среднестатистический мужчина средней комплекции уже через полчаса-час выдохнет на 0,2—0,3 промилле — то есть гарантированно лишится «прав» после встречи с инспектором ГИБДД. Это означает, что нынешний порог допустимого содержания алкоголя в организме водителя — не более чем поправка на индивидуальные особенности организма. Чтобы не лишались «прав» язвенники и прочие не вполне здоровые, но трезвые и законопослушные водители.