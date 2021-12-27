Власти решили вернуть «нулевое промилле» и отменить «нештрафуемый порог скорости»

– Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники, — поведал г-н Хуснуллин, рассказывая о новейшей госстратегии развития транспортного комплекса России.
Любой гражданин, хотя бы минимально интересовавшийся темой промилле, после этой фразы г-на Хуснуллина сразу поймет, что вице-премьер либо вообще не знаком с вопросом, либо пытается неуклюже лукавить. Сейчас российское законодательство (в частности, ст. 12.8 КоАП) устанавливает, что в крови водителя может быть не более 0,3 грамма спирта на один литр крови, или не более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. То есть, 0,3 и 0,16 промилле соответственно. Ни о каких единицах промилле (о чем толкует вице-премьер Хуснулллин) даже и речи нет.
Более того! Выпивший бутылку пива среднестатистический мужчина средней комплекции уже через полчаса-час выдохнет на 0,2—0,3 промилле — то есть гарантированно лишится «прав» после встречи с инспектором ГИБДД. Это означает, что нынешний порог допустимого содержания алкоголя в организме водителя — не более чем поправка на индивидуальные особенности организма. Чтобы не лишались «прав» язвенники и прочие не вполне здоровые, но трезвые и законопослушные водители.
Если кто забыл, то «нулевое промилле» в свое время ввел в правовой обиход по-своему гениальный Дмитрий Медведев в бытность свою Президентом РФ. И даже ГИБДД точно не известно число несправедливо лишенных «прав» водителей за те несколько лет, что понадобились потом российскому чиновничеству осознать простую вещь: как не существует в природе абсолютного вакуума, так не бывает абсолютного нуля «промилле».
Тогда то и ввели существующие нормы содержания алкоголя в организме водителя. Если Марат Хуснуллин решил примерить на себя такие лавры Д. Медведева — это, разумеется, его личный выбор. Но только заниматься этим «карнавалом» следует так, чтобы не ломать жизнь тысячам законопослушных водителей.
Не менее «интересным» можно считать пассаж Хуснуллина об отмене нештрафуемого порога скорости — те самые 20 км/ч.
— Мы договорились так: посчитаем в экспериментальных регионах, что жизнь покажет. Если мера даст существенное сокращение травматизма и гибели людей, тогда мы на это пойдем, если не даст, то нет, — рассказал он «Ведомостям» о дискуссиях на эту тему в правительстве России.
Опять, вместо того, чтобы уменьшить аварийность на дорогах с помощью правильной организации движения, чиновник предлагает взять и отменить нештрафуемый порог скорости. Напрашивается вопрос: если есть места, где из-за высокой скорости потока происходят аварии, кто мешает уже сейчас снизить там разрешенную скорость с учетом этих самых нештрафуемых 20 км/ч? Раз уж мы так печемся о безопасности дорожного движения, а? Зачем отменять «порог» повсеместно-то?
Если вспомнить, что Марат Хуснуллин вспрыгнул в федеральное правительство с поста московского вице-мэра, то становится понятно, откуда «ноги растут» у этого его подхода. Московские власти, за счет налогоплательщиков города обвешавшие столицу камерами, штрафующими самих же налогоплательщиков, давно и регулярно выступают за отмену нештрафуемого порога скорости. Чтобы увеличить поступления в бюджет. Особенно часто эту «песню» поет в СМИ начальник дептранса Москвы Максим Ликсутов.
После слов Хуснуллина уже можно даже предположить, что в роли жертвы «эксперимента» вполне может оказаться Москва, с ее миллионами «дойных коров» — автовладельцами.
Вообще же, после фееричного выступления вице-премьера Марата Хуснуллина на тему безопасности на дорогах, становится грустно. Из него видно, что человек, формально отвечающий за это направление в правительстве, лишь пытается делать вид напряженного выполнения возложенных на него обязанностей.
Подписал пару ужесточательно-карательных бумажек и готово, — сразу можно докладывать руководству, что «приложил все силы». А то, что люди продолжат гибнуть на дорогах совсем по другим причинам, — да кого это всерьез интересует в процессе аппаратных игр…
Прокомментировать действиях высокопоставленного чиновника портал «АвтоВзгляд» попросил автоэксперта Сергея АСЛАНЯНА:
– Когда в XIX веке шеф жандармов Александр Христофорович Бненкендорф заявлял России, что «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства», он не имел ввиду науку и законы физики, химии или математики. Бенкендорф не претендовал на управление мирозданием, игнорируя вселенную и уклоняясь от конкуренции с богом. Ему требовалась административная покорность bмперии, законами которой он с готовностью управлял.
После Александра Христофоровича статус-кво сохранялся 177 лет, пока под конец 2021 года не объявился вице-премьер Марат Хуснуллин, обозначивший, что дело Бенкендорфа есть кому продолжить, увеличив масштаб исторического натиска: отныне в России законы химии пишутся не для начальства, а для простых людей. Судя по всему, Марат Хуснуллин проспал дискуссию общества о нулевом промилле в 2008 и 2013 годах.
Мимо его внимания прошли аргументы и выводы, подписанные законы и вступившие в силу параметры выдоха водителя, он не понял физиологии человека, до подробностей которой опустились даже полицейские, и не выучил полученных страной знаний — абсолютного нуля в организме человека не бывает. Это закон химии. Отменить его не получится даже в статусе конкурирующего с богом вице-премьера. Закон природы незыблемо констатирует: в организме непьющего и совершенно здорового человека всегда содержится до 0,3 промилле алкоголя.
Затмевая Бенкендорфа, Хуснуллин заявил: «Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем…». Любую проблему, в том числе и состояния алкогольного опьянения за рулем, решает равенство всех перед законом и неотвратимость наказания. Этой пары всегда достаточно. Переписывать законы природы не обязательно…