Российские водители не верят ни камерам, ни сотрудникам ГИБДД

Речь идет об инициативе дополнить действующий КоАП ст. 12.18.1 — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение». Согласно ей, поведение водителя на дороге, создающее аварийную ситуацию, будет караться штрафом в 5000 ₽ Повторная в течении года агрессивная езда станет основанием для штрафа в пределах 5000−10 000 рублей либо лишения водителя «прав» на срок до одного года.
Самое пикантное в проекте то, что для обвинения автомобилиста в агрессивном вождении будет достаточно доказательств в виде материалов фото- и видеофиксации. То есть, начнут штрафовать шоферов, которых процессор камеры сочтет лихачами — в соответствии с каким-то своим алгоритмом.
Например, перестроился слишком резко в соседний ряд перед объективом — готовь 5000 в пользу государства. Затормозил перед перебегающим дорогу человеком (в поле зрения камеры) — получшь штраф на необоснованное торможение. Камере же наплевать, что водитель тем самым спасал жизнь безмозглому «пешику».
В свете вышеизложенного, портал «АвтоВзгляд» поинтересовался у автомобилистов их отношением к такой перспективе. Для этого мы предложили посетителям сайта ответить на вопрос: «Можно ли доверить фиксацию агрессивного вождения камерам ГИБДД»? Оказалось, что подавляющее большинство респондентов не доверяют «камерному» способу выявления лихачей. Всего в опросе приняли участие более 1700 читателей.
Из них 51% (872 человека) выбрали ответ «Доказать агрессивное вождение в большинстве случаев просто невозможно ни полицейскому, ни камере». Еще 16% (270 человек) считают, что определять факт такого поведения на дороге «должны только инспекторы ДПС». И лишь 33% (569) считают, что «Камеры объективнее людей».
Характерно, что 51% (то есть большинство) вообще не доверяют никому — ни сотрудникам ГИБДД, ни камерам. Что, в общем и целом, достаточно красноречиво демонстрирует реальное отношение водителей к качеству и методам работы системы административных наказаний.