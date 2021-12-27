Российские водители не верят ни камерам, ни сотрудникам ГИБДД

Речь идет об инициативе дополнить действующий КоАП ст. 12.18.1 — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение». Согласно ей, поведение водителя на дороге, создающее аварийную ситуацию, будет караться штрафом в 5000 ₽ Повторная в течении года агрессивная езда станет основанием для штрафа в пределах 5000−10 000 рублей либо лишения водителя «прав» на срок до одного года.

Самое пикантное в проекте то, что для обвинения автомобилиста в агрессивном вождении будет достаточно доказательств в виде материалов фото- и видеофиксации. То есть, начнут штрафовать шоферов, которых процессор камеры сочтет лихачами — в соответствии с каким-то своим алгоритмом.

Например, перестроился слишком резко в соседний ряд перед объективом — готовь 5000 в пользу государства. Затормозил перед перебегающим дорогу человеком (в поле зрения камеры) — получшь штраф на необоснованное торможение. Камере же наплевать, что водитель тем самым спасал жизнь безмозглому «пешику».