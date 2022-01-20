Россиян готовят к возврату «самого несправедливого» штрафа за превышение скорости

Так, Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ представил результаты очередного исследования, как контроль средней скорости влияет на безопасность дорожного движения. В частности, как заметили эксперты, в местах установки камер количество ДТП снижается до 13 раз, а количество погибших сокращается в 4,5 раза.

В итоге, метод контроля средней скорости от 1,3 до 1,6 раз более эффективен по сравнению с методом контроля мгновенной скорости, уверяют представители ВШЭ. Также отмечено, что количество нарушений резко снижается, а скорость транспортного потока становится более равномерной, плюс исключаются резкие маневры и «эффект кенгуру».

Можно ли доверять этим выкладкам? С одной стороны, ВШЭ — организация авторитетная. С другой, первые исследования «экономистов» активно использовались операторами дорожных камер, что наводит на выводы специалистов определенную тень.

Впрочем, несмотря на старания экспертов, карать за «среднюю скорость» пока не готова даже сама ГИБДД: в обозримой перспективе соответствующий штраф не вернется, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.

Получается, что у «самого несправедливого штрафа», как его прозвали автомобилисты, имеются как сторонники, так и противники, притом — на самом высоком уровне. А значит, к этой теме порталу «АвтоВзгляд» придется вернуться еще не раз…