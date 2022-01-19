Американцы вывезли из Минска один из 14 уникальных «Мерседесов»

Модель Sbarro Shahin 1000 была представлен на Женевском автосалоне 1983 года. Притом это был не просто концепт, а небольшая партия автомобилей, каждый из которых продавался по немыслимой тогда цене в 200 000 немецких марок.

В основе эффектной двухдверки лежал серийный Mercedes-Benz в кузове C126. Однако маэстро Сбарро оснастил машину пластиковыми дверями типа «крыло чайки», которые оборудовал электрическим оприводом.

Кроме того, купе выделялось аэродинамическим обвесом, широкими колесными арками, эксклюзивными дисками и сдвоенными круглыми фарами под горизонтальной решёткой. Салоне получил роскошную отделку из кожи и дерева и… встроенный телевизор.

Всего свет увидело 28 машин: 14 — с атмосферным и 14 — с битурбированным V8. Один из наддувных вариантов как раз и обнаружился в Минске. Притом, как уверяют белорусские источники, владелец хранил уникальную ценность прямо на улице.

Как подобная редкость вообще оказалась в Белоруссии — загадка. Сейчас Sbarro Shahin 1000 приобретен новым хозяином и отправляется в США. Там купе останется навсегда… Но сначала автомобилю предстоит пережить реставрацию.