ГИБДД опять меняет правила постановки машин на учет

В проекте постановления говорится о передаче полномочий постановки автомобилей на учет сотрудникам многофункциональных центров (МФЦ). До последнего времени такое было возможно лишь в некоторых «пилотных» центрах в Москве, на территории которых работали представители ГИБДД.

Судя по всему, после принятия этого постановления правительством ставить авто на учет в МФЦ станет возможно и в остальных регионах страны. Для этого местные подразделения полиции должны будут заключить с МФЦ соответствующие соглашения. Помимо постановки авто на учет, в центрах можно внести изменения в ПТС и СТС транспортного средства и обменять старые водительские «права» на новые.