Власти решили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 километров в час

Как сообщил в интервью РИА «Новости» глава Дептранса Максим Ликсутов, снижение нештрафуемого скоростного порога поможет эффективно минимизировать аварийность на проезжей части. По его мнению, снижение этого показателя до 10 километров в час позволит уменьшить смертность в ДТП на 10%.

Напомним, что в конце минувшего года об отмене нештрафуемого порога скорости высказался и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Вице-премьер заявил, что заинтересованные ведомства договорились о поэтапном снижении этого лимита, причем на первоначальном этапе реализовывать это планируется в «экспериментальных» регионах. И первым из них, естественно, станет Москва. А вот в Подмосковье скоростной порог, не подпадающий под штраф, пока планируется оставить прежним — 20 км/ч. Впрочем, явно ненадолго.

Пожалуй, осталось лишь поручить Минтрансу и МВД подготовить соответствующий законопроект поправок в Административный кодекс, а Госдуме — немедленно его «протащить». С последним, поверьте, задержек не будет. Депутаты «Единой России», коих в Думе большинство, с радостью поддерживают любые ужесточения для населения страны.