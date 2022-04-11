В Россию пришла новая китайская автомобильная марка LevDeo

Фото: АвтоВзгляд
В рамках международной выставки электротранспорта «Едрайв», которая прошла в «Эскпоцентре» на Красной Пресне, состоялся дебют нового китайского кроссовера LevDeo i9 SUV. Кроме того, неизвестная ранее россиянам марка LevDeo имеет в своем портфеле еще пару моделей: хетчбек i3 и седан i5.
Мирон Горин

Все автомобили бренда LevDeo — электрические. Цены начинаются от 3 200 000 рублей.

Говоря же непосредственно о флагманском кроссовере, то речь идет о модели с 70-киловатным электромотором и литиевым аккумулятором (51 кВт/ч). При максимальной скорости в 100 км/ч кроссовер LevDeo i9 SUV способен на одной зарядке проезжать до 400 километров пути.

Фото: АвтоВзгляд

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки LevDeo, в настоящий момент обсуждается вопрос организации локального производства электромобилей в нашей стране.

Помимо прочего, компания планирует освоить сегмент каршеринга. Первая же партия машин приедет в Россию из Китая.

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11 апреля 2022
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