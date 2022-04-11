В Россию пришла новая китайская автомобильная марка LevDeo

Все автомобили бренда LevDeo — электрические. Цены начинаются от 3 200 000 рублей.

Говоря же непосредственно о флагманском кроссовере, то речь идет о модели с 70-киловатным электромотором и литиевым аккумулятором (51 кВт/ч). При максимальной скорости в 100 км/ч кроссовер LevDeo i9 SUV способен на одной зарядке проезжать до 400 километров пути.