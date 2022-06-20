Приставы начали автоматически списывать неоплаченные штрафы ГИБДД

20 июня вступил в силу пакет поправок к закону «Об исполнительном производстве» и ряд других законов, делающий возможным списание долгов с россиян без участия человека. До последнего времени этим занимались живые сотрудники ФССП. В случае ошибочного списания, гражданин мог придти в отделение службы и при встрече с работником ведомства оперативно прояснить все вопросы, добившись восстановления справедливости. Отныне же, с юридической точки зрения, исполнительное производство ведет не конкретный пристав, а вся ФССП. Поэтому теперь отменить ошибочное списание можно будет только через судебный иск к ведомству, что сильно усложняет и удлиняет этот процесс для гражданина.

Что касается штрафов ГИБДД, то около половины из них водители не оплачивают. В частности, за 2021 год на автомобилистов было оформленно постановлений на общую сумму в 128,3 млрд. рублей. Из них оплачено лишь 72,7 млрд., то есть 56,6%. Таким образом суммарная недоимка составила 55,6 млрд. Известно, что более 80% штрафов ГИБДД оформляется с помощью камер автоматической фиксации. Львиная доля из них приходится на минимальное превышение скорости — на 20—40 км/ч, за которое полагается отдать государству 500 рублей. У живых приставов до последнего времени не доходили руки до взыскания миллионов мелких задолженностей. Теперь же компьютерная программа в режиме 24/7 спишет с должников все недоимки.

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