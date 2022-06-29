Для водителей подготовили сенсационные поблажки в КоАП

Проект поправок в КоАП предполагает отмену денежного взыскания за такие проступки, как управление машиной с грязными госномерами (по ч. 1 ст.12.2 КоАП), отсутствие у шофера при себе водительского удостоверения или СТС машины (по ч. 2 ст. 12.3 КоАП), невключение «поворотника» при перестроении (ч. 1. ст. 12.14 Кодекса), нарушение правил пользования световыми приборами (ст. 12.20), езда на авто с небольшими неисправностями (ч. 1 ст. 12.5 КоАП). Кроме того, предлагается отказаться от наказаний для владельцев авто за езду без техосмотра.

Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков.

Параллельно, в том же законопроекте предлагается усилить ответственность водителей за по-настоящему опасные нарушения ПДД. В частности, за непристегнутый ремень безопасности предлагается поднять штраф с 1000 до 5000 рублей. За перевозку ребенка без детского кресла наказание хотят увеличить с 3000 рублей до 5000 рублей. С 1000 до 3000 рублей — за движение тихоходных транспортных средства по магистрали и за езду по ней грузовиков далее второго ряда. Кроме того, инициатива предполагает лишение «прав» на полгода или штраф в 5000 рублей за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч.