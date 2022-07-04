Российских гаишников лишили самого убойного способа вымогательства взяток

Фото: АвтоВзгляд.
Министр МВД РФ Владимир Колокольцев одной своей подписью прервал многолетнюю традицию, по которой водители вряд ли будут скучать. Отныне сотрудникам ГИБДД запрещено пользоваться ручными приборами фиксации нарушений. Так что придорожные полицейские больше не будут «прятаться по кустам», дабы отлавливать лихачей.
Алексей Кованов

Инспекторы ДПС полностью откажутся от использования ручных мобильных комплексов фотовидеофиксации. Причина такого распоряжения главы МВД — в обилии стационарных и передвижных комплексов, которые фиксируют разнообразные составы нарушений автоматически.

Проще говоря, министр посчитал, что «прятаться по кустам» его подчиненным стало неэффективно. По крайней мере, для казны. А вот для пополнения собственных карманов — еще как эффективно. Ведь видеокамеры, установленные в автомобилях экипажей ГИБДД, позволяют гаишникам по-прежнему брать взятки с любителей прокатиться по «встречке» или обочине. Дабы исключить коррупционную составляющую, МВД и решило запретить сотрудникам ДПС использовать устройства, включающиеся и отключающиеся вручную. А с пополнением бюджета неплохо справляются камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

В свою очередь, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черниковна днях заявил, что российским автоомбилистам можно спокойной разгоняться до 150 км/ч. Дескать, отечественные дороги за последние годы ощутимо прибавили в качестве.

А вот нетрезвые водители — это, по мнению г-на Черникова, проблема. Притом генерал-лейтенант считает, что автомобилистов нужно проверять не только на алкоголь, но и на наркотики.

превышение скорости, штрафы, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
4 июля 2022
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