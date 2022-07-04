Российских гаишников лишили самого убойного способа вымогательства взяток

Инспекторы ДПС полностью откажутся от использования ручных мобильных комплексов фотовидеофиксации. Причина такого распоряжения главы МВД — в обилии стационарных и передвижных комплексов, которые фиксируют разнообразные составы нарушений автоматически.

Проще говоря, министр посчитал, что «прятаться по кустам» его подчиненным стало неэффективно. По крайней мере, для казны. А вот для пополнения собственных карманов — еще как эффективно. Ведь видеокамеры, установленные в автомобилях экипажей ГИБДД, позволяют гаишникам по-прежнему брать взятки с любителей прокатиться по «встречке» или обочине. Дабы исключить коррупционную составляющую, МВД и решило запретить сотрудникам ДПС использовать устройства, включающиеся и отключающиеся вручную. А с пополнением бюджета неплохо справляются камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

В свою очередь, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черниковна днях заявил, что российским автоомбилистам можно спокойной разгоняться до 150 км/ч. Дескать, отечественные дороги за последние годы ощутимо прибавили в качестве.

А вот нетрезвые водители — это, по мнению г-на Черникова, проблема. Притом генерал-лейтенант считает, что автомобилистов нужно проверять не только на алкоголь, но и на наркотики.