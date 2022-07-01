Почему вариатор считают самой лучшей трансмиссией для бездорожья

Сейчас вариаторы стоят на многих полноприводных кроссоверах, поэтому вокруг них ходит немало слухов и домыслов. Мол, если сьехать на плохую дорогу да еще и забуксовать, то коробка перегреется, и тогда проблем не оберешься. У экспертов портала «АвтоВзгляд» немало опыта, чтобы доказать обратное.

Сейчас некоторые CVT очень неплохо проявляют себя на разбитой грунтовке и даже на довольно серьезном бездорожье. Renault Duster с мотором ТСe−150 — тому доказательство. Конечно же, перегреть вариатор Jatco в грязи можно. Достаточно просто держать газ, когда автомобиль уже беспомощно прокручивает все четыре колеса. Однако вряди разумный человек это будет делать.

А вот на загородных шоссе надо быть внимательным. Длительные пробеги на скоростях за 100 км/ч дают на CVT высокую нагрузку, что и может вызвать перегрев рабочей жидкости. Этого надо опасаться, так как при «поджарке» старадают фрикционы, а на шкивах появляются задиры, что многократно снижает ресурс узла.