Почему вариатор считают самой лучшей трансмиссией для бездорожья

Сейчас вариаторы стоят на многих полноприводных кроссоверах, поэтому вокруг них ходит немало слухов и домыслов. Мол, если сьехать на плохую дорогу да еще и забуксовать, то коробка перегреется, и тогда проблем не оберешься. У экспертов портала «АвтоВзгляд» немало опыта, чтобы доказать обратное.
Сейчас некоторые CVT очень неплохо проявляют себя на разбитой грунтовке и даже на довольно серьезном бездорожье. Renault Duster с мотором ТСe−150 — тому доказательство. Конечно же, перегреть вариатор Jatco в грязи можно. Достаточно просто держать газ, когда автомобиль уже беспомощно прокручивает все четыре колеса. Однако вряди разумный человек это будет делать.
А вот на загородных шоссе надо быть внимательным. Длительные пробеги на скоростях за 100 км/ч дают на CVT высокую нагрузку, что и может вызвать перегрев рабочей жидкости. Этого надо опасаться, так как при «поджарке» старадают фрикционы, а на шкивах появляются задиры, что многократно снижает ресурс узла.
Если говорить про эволюцию конструкции CVT, то уже сейчас вариатор объеденил в себе плюсы разных типов трансмиссий. Например, у «варика» Toyota RAV4 появилась механическая первая передача. Она точно такая, как на классических механических коробках. Конечно, управляет включением электроника, но эффекта японцы добились. При трогании или буксовании в грязи, на ремень не передается больших рывковых нагрузок. Отсюда и ниже риск перегрева. Поэтому перегреть коробку на плохой дороге стало довольно трудно.
Еще одна история, которая убедит в надежности этого узла. Чтобы увеличить ресурс, ряд производителей одно время устанавливал в агрегаты армированный ремень, но оказалось, что у него есть предел гибкости и от такого решения отказались.
А в 80-е годы двадцатого века Subaru заменила эластичный ремень на привод из металлических звеньев. Так японцы решили проблему ресурса. А позже они же представили вариатор Lineartronic, где вместо ремя стояла цепь, сделаная по типу велосипедной, но, конечно же, более сложная. Она состоит из большого количества пластинок и осей для соединения, что обеспечивает отличную гибкость. Это позволило использовать шкивы меньшего радиуса и увеличивать диапазон работы. В результате CVT от «Субару» слывут самыми «неибиваемыми», в чем портал «АвтоВзгляд» убедился на тесте обновленного Forester. А в прошлом году производитель дал 10-летнюю гарантию на такие типы коробок.