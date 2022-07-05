Госдума одобрила конфискацию машины за выезд «на встречку»

В ходе пленарного заседания 5 июля депутаты Госдумы приняли во втором, решающем, чтении поправки в КоАП и УК, которые ужесточают наказания для ранее лишенных «прав» водителей за грубые нарушения правил дорожного движения. За это им будет грозить штраф до 250 000 рублей, а также лишение свободы сроком на один год. Тому, кто сядет за руль без ВУ, имея при том судимость за оставление места ДТП, повлекшее тяжкий вреда здоровью или смерть пострадавшего, законопроект готовит штраф до 300 000 рублей или тюремный срок до двух лет.

В УК также вносится поправка, позволяющая суду конфисковывать в пользу государства машину автомобилиста, которого ранее осудили за ДТП с серьезно пострадавшими. Это будет возможно в случае, если он, будучи лишенным «прав», попадется пьяным за рулем, выедет на «встречку» или превысит разрешенную скорость более чем на 60 км/ч.

Одобренный Госдумой во втором чтении законопроект, как показывает практика, почти в автоматическом режиме проходит третье чтение, затем Совет Федерации и в кратчайшие сроки подписывается Президентом.