За выезд на «встречку» будут конфисковывать автомобиль

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Оперативно принятые Госдумой и подписанные президентом Владимиром Путиным поправки в законодательство, ужесточающие кары для нетрезвых и уже лишенных «прав» водителей, начали действовать с 25 июля. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Заработала новая статья УК — 264.3. Она наказывает за управление машиной гражданином, лишенным «прав». То есть, если человека лишили ВУ «за пьянку» или «за встречку», то попавшись на этом проступке повторно он получит, как минимум, штраф в размере 150–200 000 рублей, а как максимум — заключение на срок до двух лет. Кроме того, УК теперь предусматривает еще и возможность конфисковывать в пользу государства машину автомобилиста — по решению суда.

То есть, фактически, за рецидив выезда на встречную полосу будучи лишенным «прав» за это или, например, за ДТП с серьезно пострадавшими людьми, человек имеет шансы не только сесть в тюрьму на пару лет, но и лишиться принадлежащего ему автомобиля.

Параллельно с новеллами в Уголовный кодекс, с 25 июля вступила в действие новая ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Она говорит об административной ответственности за повторное управление машиной водителем, ранее лишенным «прав», в случае, если его действия не содержали признаков уголовного преступления. Новая статья КоАП предусматривает штраф величиной 50—100 000 рублей или обязательные работы длительностью 150—200 часов.

КоАП, безопасность дорожного движения, автоуголовка, 264 УК РФ, уголовный кодекс
26 июля 2022
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