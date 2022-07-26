За выезд на «встречку» будут конфисковывать автомобиль

Заработала новая статья УК — 264.3. Она наказывает за управление машиной гражданином, лишенным «прав». То есть, если человека лишили ВУ «за пьянку» или «за встречку», то попавшись на этом проступке повторно он получит, как минимум, штраф в размере 150–200 000 рублей, а как максимум — заключение на срок до двух лет. Кроме того, УК теперь предусматривает еще и возможность конфисковывать в пользу государства машину автомобилиста — по решению суда.

То есть, фактически, за рецидив выезда на встречную полосу будучи лишенным «прав» за это или, например, за ДТП с серьезно пострадавшими людьми, человек имеет шансы не только сесть в тюрьму на пару лет, но и лишиться принадлежащего ему автомобиля.

Параллельно с новеллами в Уголовный кодекс, с 25 июля вступила в действие новая ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Она говорит об административной ответственности за повторное управление машиной водителем, ранее лишенным «прав», в случае, если его действия не содержали признаков уголовного преступления. Новая статья КоАП предусматривает штраф величиной 50—100 000 рублей или обязательные работы длительностью 150—200 часов.