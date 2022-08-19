ГИБДД стала использовать новые методы выявления пьяных водителей

— Сотрудниками Госавтоинспекции организовано активное взаимодействие с работниками питейных заведений и других представителей сферы услуг, в целях получения информации о фактах управления транспортом водителями с признаками опьянения, — говорится в сообщении, распространенном московской ГИБДД в конце рабочей недели.

В нем столичная полиция в очередной раз рекомендовала водителям не садиться за руль подшофе. А также не упустила случая отчитаться о том, что с начала текущего августа ее сотрудники отловили на дорогах столицы 1207 водителей, демонстрировавших признаки опьянения.

— В пятницу вечером и в выходные дни принимаются усиленные меры по пресечению подобных нарушений, в том числе с приближением передвижных постов к местам возможного появления нетрезвых автомобилистов. Поэтому шансов остаться незамеченным практически нет, — скромно заявляют в ГИБДД Москвы.