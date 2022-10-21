В России начали изымать автомобили за «пьяное» вождение

Молодого водителя из Красноярского края, который ранее уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, жизнь, похоже, ничему не учит. Он — как раз таки после вступления в силу закона об ужесточении наказаний за грубые нарушения, совершенные повторно — вновь сел за руль подшофе и попался сотрудникам ГИБДД.

По итогу судебных разбирательств гражданина не только лишили «прав» на 2,5 года, но и отправили на исправительные работы сроком в 360 часов. Кроме того у него — впервые в судебной практике России — изъяли в пользу государства автомобиль.

Напомним, что власти бились за введение этой меры не один год, но законопроект принять не могли — против него выступал Верховный Суд, ссылавшийся на то, что транспортное средство далеко не всегда принадлежит нарушителю. В итоге пришли к компромиссу: решили изымать авто только в тех случаях, когда оно оформлено на гражданина, который привлекается к ответственности. Как, например, в случае с водителем из Красноярского края.

А более подробно о законопроекте, предусматривающем конфискацию машин за грубые нарушения, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.