В России начали изымать автомобили за «пьяное» вождение

Фото: www.portalridice.cz
В конце июля в России вступил в силу закон, допускающий изъятие автомобилей у тех граждан, что лишились «прав» вследствие грубого нарушения ПДД, но все равно сели за руль и снова попались на той же «шалости». До сих пор применять эту меру на практике не приходилось, но «лафа» закончилась: у первого автовладельца конфисковали машину за пьяное вождение.
Кристина Извекова

Молодого водителя из Красноярского края, который ранее уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, жизнь, похоже, ничему не учит. Он — как раз таки после вступления в силу закона об ужесточении наказаний за грубые нарушения, совершенные повторно — вновь сел за руль подшофе и попался сотрудникам ГИБДД.

По итогу судебных разбирательств гражданина не только лишили «прав» на 2,5 года, но и отправили на исправительные работы сроком в 360 часов. Кроме того у него — впервые в судебной практике России — изъяли в пользу государства автомобиль.

Напомним, что власти бились за введение этой меры не один год, но законопроект принять не могли — против него выступал Верховный Суд, ссылавшийся на то, что транспортное средство далеко не всегда принадлежит нарушителю. В итоге пришли к компромиссу: решили изымать авто только в тех случаях, когда оно оформлено на гражданина, который привлекается к ответственности. Как, например, в случае с водителем из Красноярского края.

А более подробно о законопроекте, предусматривающем конфискацию машин за грубые нарушения, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

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21 октября 2022
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