ГИБДД готова ввести обязательные курсы по управлению электросамокатом

— Речь тут даже, наверное, должна идти не только, что мы детям уже с раннего возраста должны разъяснять, объяснять, — это, безусловно, необходимо. Наверное, это уже необходимо внедрять и в федеральные государственные образовательные стандарты, которые разрабатываются министерством просвещения РФ, — заявил Хранцкевич в эфире радио КП.
Напомним, что ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин высказался в поддержку разработки и внедрения в школьную программу курса пользования электросамокатами. Таким образом, можно констатировать, что электросамокатная тематика стала очень модной в коридорах столичных офисов Госавтоиспекции.
Разговоры о введении «курса молодого электросамокатчика» во ФГОС — это серьезно. И крайне показательно. «Говорящие головы» ведомства регулярно рассказывают о жертвах аварий среди малолетних. В том числе и из-за нарушений ПДД самими детьми. Но придорожную полицию в этом смысле вполне устраивает существующая (и крайне малоэффективная!) «профилактика»: периодически-редкие дорожные рейды типа «Осторожно дети» и формальные по своей сути «классные часы» по ПДД в начале учебного года — далеко не в каждой школе и далеко не в каждом классе.
Хотя на самом деле было бы куда правильней ввести в официальную школьную программу (через все тот же ФГОС) уроки ПДД как таковых. Если ребенка каждую неделю «гоняют» на предмет знания Правил и типовых опасных ситуаций на улице, вероятность совершения им какой-нибудь самоубийственной глупости на дороге резко уменьшается. Вот за что, по идее, следует на всех углах ратовать высокопоставленным гаишникам! Это если их действительно интересует подростковая безопасность. Но вместо этого мы видим другое: банальное раздувание модной сейчас в ГИБДД темы — электросамокатной.
Мы, конечно, все понимаем: ГИБДД наконец сумела «продавить» правительство на внесение поправок в ПДД. В нарушение всех правил «регуляторной гильотины». И теперь в Правилах у нас есть упоминание электрических средств индивидуальной мобильности (в том числе и электросамокатов). Ну и что дальше, особенно если учесть, что наказаний за нарушения ПДД для владельцев СИМ не предусмотрено?
«Отметим» это событие, сведя проблему детской безопасности к умению пользоваться «электричками»? Так на таком транспорте сейчас преимущественно взрослые рассекают. Может быть, пора уже господам из ГАИ приступить к лоббированию обязательнх «курсов электросамокатчика» для них, а? Это будет тоже бесперспективно, но хотя бы логично…