ГИБДД готова ввести обязательные курсы по управлению электросамокатом

— Речь тут даже, наверное, должна идти не только, что мы детям уже с раннего возраста должны разъяснять, объяснять, — это, безусловно, необходимо. Наверное, это уже необходимо внедрять и в федеральные государственные образовательные стандарты, которые разрабатываются министерством просвещения РФ, — заявил Хранцкевич в эфире радио КП.

Напомним, что ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин высказался в поддержку разработки и внедрения в школьную программу курса пользования электросамокатами. Таким образом, можно констатировать, что электросамокатная тематика стала очень модной в коридорах столичных офисов Госавтоиспекции.

Разговоры о введении «курса молодого электросамокатчика» во ФГОС — это серьезно. И крайне показательно. «Говорящие головы» ведомства регулярно рассказывают о жертвах аварий среди малолетних. В том числе и из-за нарушений ПДД самими детьми. Но придорожную полицию в этом смысле вполне устраивает существующая (и крайне малоэффективная!) «профилактика»: периодически-редкие дорожные рейды типа «Осторожно дети» и формальные по своей сути «классные часы» по ПДД в начале учебного года — далеко не в каждой школе и далеко не в каждом классе.