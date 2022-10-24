С 1 ноября Минфин упрощает ввоз праворульных машин в Россию

Уже 1 ноября вступит в силу приказ Минфина от 12.08.2022 года №121н со скучным названием «О внесении изменений в приказ Минфина от 14 января 2020 г. №4н О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров». Российским автовладельцам этот довольно объемный документ интересен только с одной точки зрения: он изменяет правила оформления автомобилей при прохождении владивостокской таможни, через которую к нам сейчас массово везут подержанные «праворульки» из Японии и корейские легковушки и LCV с пробегом.

Сейчас любому жителю России, который ввозит купленный за рубежом автомобиль через Владивосток, при оформлении документов необходимо присутствовать лично. Приказ Минфина меняет правила. С 1 ноября гражданам, «прописанным» на территории Дальневосточного федерального округа (в Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии и прочих регионах Приморья), физически присутствовать при оформлении ввозимого через таможню личного ТС будет не нужно.