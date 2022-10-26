ГИБДД решила заменить существующие водительские «права»

Российское МВД опубликовало проект приказа министра Владимира Колокольцева, согласно которому предполагается упразднить штих-код, расположенный на тыльной стороне документа. «При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ожидается, что приказ Колокольцева, меняющий стандарт российских ВУ, вступит в силу в марте будущего года. Напомним, что одновременно, с 1 марта 2022-го, заработают и поправки в ПДД, принятые недавно правительством России. Они впервые официально вводят в законодательство понятие «средство индивидуальной мобильности» и описывают права и обязанности их владельцев.