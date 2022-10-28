Столичная ГИБДД рассказала о пойманных за пьянку водителях

С начала октября 2022 года на дорогах Москвы патрулями ДПС были отловлены почти 2000 водителей с признаками опьянения. Из них 882 «продули» с помощью алкотестеров. Еще 1043 отказались от освидетельствования. При этом выяснилось, что 94 задержанных управляли автомобилем в пьяном виде повторно, будучи лишенными ВУ. Для них это означает уже не административную, а уголовную ответственность.

Заметим, что месяцем ранее, в сентябре текущего года, за аналогичный период времени московские гаишники отловили заметно меньше нетрезвых автомобилистов — менее 1500 человек. Таким образом, октябрьский «урожай» пьяных за рулем оказался почти на четверть больше. Напомним также, что по итогам 9 месяцев 2022-го, число аварий с участием нетрезвых водителей в городе уменьшилось на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом года 2021-го. При этом число погибших и раненых людей в подобных ДТП снизилось на 16% и 19% соответственно.