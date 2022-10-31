Что категорически нельзя делать, общаясь с ДПС, остановившей вас за нарушение

Если вы не хотите попасть на дополнительные проверки, начиная от продувки на алкотестере и заканчивая «шмоном» автомобиля, то лучше не провоцировать служивого, вступая с ним в спор. А уж тем более, не пытаться отрицать свою вину. К тому же, предпочтительнее не задавать лишних вопросов из серии «на каком основании меня остановили».
Как известно, некоторые водители любят устроить с гаишниками перепалку, требуя подтверждения о проведении рейда, а заодно и документы. Но если удостовериться в том, что перед вами настоящий сотрудник ГИБДД — в порядке вещей, то вот о факте инициированной на проезжей части той или иной операции, вам докладывать никто не обязан. Тем более, что инспектор легко найдет причину и не одну, позволяющую ему и коллегам остановить транспортное средство. Подозрение может вызвать, как сам автомобиль, так и его водитель.
Помимо прочего, не стоит обвинять полицейского в том, что ему лучше бы следовало искать угнанные машины или нетрезвых шоферов, даже если вас «поймали» на мелком нарушении ПДД. Согласитесь: никто не любит, когда их поучают, а особенно дают непрофессиональные советы профессионалам. Не стоит удивляться, но гаишники — тоже люди, а потому указания или рекомендации со стороны могут быть восприняты, как проявление пренебрежительности. За что, собственно, при желании вас могут «прокачать», да так, что мало не покажется.
Угрожать жалобами — не самый лучший метод защиты от правоохранителей, выполняющих свою работу. Не согласны с обвинением — напишите об этом в протоколе или откажитесь от подписи. Хотите жаловаться — добро пожаловать. Но раздражать подобными заявлениями самих сотрудников не советуют даже юристы. В противном случае, вместо одного штрафа могут «нарисоваться» и другие. Или банально потеряете время на дополнительной проверке и транспортного средства, и себя любимого.