Что категорически нельзя делать, общаясь с ДПС, остановившей вас за нарушение

Если вы не хотите попасть на дополнительные проверки, начиная от продувки на алкотестере и заканчивая «шмоном» автомобиля, то лучше не провоцировать служивого, вступая с ним в спор. А уж тем более, не пытаться отрицать свою вину. К тому же, предпочтительнее не задавать лишних вопросов из серии «на каком основании меня остановили».

Как известно, некоторые водители любят устроить с гаишниками перепалку, требуя подтверждения о проведении рейда, а заодно и документы. Но если удостовериться в том, что перед вами настоящий сотрудник ГИБДД — в порядке вещей, то вот о факте инициированной на проезжей части той или иной операции, вам докладывать никто не обязан. Тем более, что инспектор легко найдет причину и не одну, позволяющую ему и коллегам остановить транспортное средство. Подозрение может вызвать, как сам автомобиль, так и его водитель.