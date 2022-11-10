«Я вообще не пью»: какие фразы водителя особенно настораживают инспекторов ГИБДД

Как известно, гаишники любят задавать водителям каверзные вопросы из серии «как вы себя чувствуете», «где работаете» и «когда в последний раз выпивали». Понятное дело, что речь совсем не о банальном любопытстве. Таким нехитрым способом служивые пытаются выяснить, что за «фрукт» сидит за рулем остановленного автомобиля.

Безусловно, хватает случаев, когда правоохранители буквально провоцируют пилота, дабы тот занервничал, дав им повод для дополнительной проверки. Скажем, если на вопрос «выпивали?» вы ответите, что вчера, да и то всего лишь банку пенного, то вас легко могут попросить подуть в трубочку. Нечистые же на руку сотрудники ДПС и вовсе начнут «грузить» вас на деньги, спекулируя тем, что от вас якобы попахивает парами вчерашнего алкоголя.

С другой стороны, ответ а-ля «Не пью вообще», гораздо больше вызывает у полицейских сомнение. Ведь тех, кто не употребляет по болезни или убеждениям в нашей стране много меньше, чем тех, кто этим не брезгует. А значит, устроить продувку или детальную проверку окажется совсем нелишним. По мнению инспекторов ГИБДД, подобной фразой многие «рулевые» как раз наоборот, пытаются замести «следы» недавней попойки.

Вопросом о работе правоохранители «пробивают» вашу платежеспособность, а заодно и отсутствие принадлежности к каким-либо структурам. Если к таковым водитель не относится, но, судя по месту трудоустройства, неплохо зарабатывает, то можно «потрясти» его, как следует. Авось на чем-нибудь погорит.