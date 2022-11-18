На каком расстоянии камера в действительности «щелкает» нарушителя ПДД

Из года в год полицейские радары не просто эволюционируют, но и появляются везде, где только можно. «Большой брат» научился штрафовать буквально за все: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил разметки, выезд за стоп-линию, движение по полосе, выделенной для проезда общественного транспорта. Но все же самым популярным нарушением на российских дорогах по-прежнему остается несоблюдение скоростного режима. Именно торопыги да лихачи ежегодно приносят казне колоссальные деньги.

Безусловно, защититься от случайного «письма счастья» можно, повесив на торпедо радар-детектор. Но поистине качественные модели стоят неприлично дорого! Да и не ровен час, у нас их запретят к использованию так же, как постить в соцсетях черные квадраты, носить одежду с непристойными принтами и упоминать имя Президента всуе. Поэтому лучшим противоядием от штрафа, разумеется, станет соблюдение ПДД. Для тех же, кто специально или случайно Правилами пренебрегает, наверняка нелишним будет знать, что «ловят» камеры совсем не за километр. И даже не за 500 метров. Так что сбавить скорость, дабы не «попасть», вы еще успеете.