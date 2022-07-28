Автомобилистам начали приходить штрафы за проезд по платной дороге, которого не было

Все началось с того, что в середине июля в редакцию пришел штраф от за нарушение ПДД. Но не от ГИБДД, а от организации под неожиданным названием «Центральное МУГАДН Ространснадзора». Что это за «зверь» такой, стало понятно почти сразу, когда мы ознакомились с текстом упомянутой в постановлении статьи 12.21.4 КоАП. Она толкует о «неисполнении обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог» и предполагает за это штраф в размере 1500 рублей.

Радовало, что мы имели возможность оплатить его с 50-процентной скидкой, поскольку укладывались в 20-дневный «льготный» период. Но настораживало, что постановление было оформлено 8 июля за нарушение, зафиксированное 16 мая, ровно в полночь с понедельника на воскресенье! «Письмо счастья» утверждало, что сотрудник редакции не оплатил проезд по участку ЦКАД где-то в районе Гжели. Пожадничал, не отдав «Центральнму МУГАДН Ространснадзора» 50 рублей. Это было крайне подозрительно, поскольку мы совершенно точно знали, что в указанный момент — 00.00 часов 16-го мая — автомобиль находился во дворе издательского дома.