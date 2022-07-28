Автомобилистам начали приходить штрафы за проезд по платной дороге, которого не было

Все началось с того, что в середине июля в редакцию пришел штраф от за нарушение ПДД. Но не от ГИБДД, а от организации под неожиданным названием «Центральное МУГАДН Ространснадзора». Что это за «зверь» такой, стало понятно почти сразу, когда мы ознакомились с текстом упомянутой в постановлении статьи 12.21.4 КоАП. Она толкует о «неисполнении обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог» и предполагает за это штраф в размере 1500 рублей.
Радовало, что мы имели возможность оплатить его с 50-процентной скидкой, поскольку укладывались в 20-дневный «льготный» период. Но настораживало, что постановление было оформлено 8 июля за нарушение, зафиксированное 16 мая, ровно в полночь с понедельника на воскресенье! «Письмо счастья» утверждало, что сотрудник редакции не оплатил проезд по участку ЦКАД где-то в районе Гжели. Пожадничал, не отдав «Центральнму МУГАДН Ространснадзора» 50 рублей. Это было крайне подозрительно, поскольку мы совершенно точно знали, что в указанный момент — 00.00 часов 16-го мая — автомобиль находился во дворе издательского дома.
В коллективе укоренилась мысль о том, что не наш, а какой-то другой автомобиль с похожим номером проехался в полночь по ЦКАД, а распознали его ошибочно — как машину редакционную. В случае подобных недоразумений со штрафами ГИБДД мы уже знаем как поступать — алгоритм отработан. Заходим на сайт Госавтоинспекции, запускаем проверку штрафов, числящихся за машиной, смотрим на фотографию нарушения, прилагаемую к постановлению, и убеждаемся в том, что какой-то сотрудник Госавтоинспекции при оформлении штрафа неправильно прочитал номер с фото, сделанного камерой. Далее пишется жалоба на сайте ГИБДД и штраф отменяют в течение пары-тройки дней, ко всеобщему удовлетворению.
В нашем же случае, постановление, оформленное великим и ужасным «МУГАДН Ространснадзора», на портале ГИБДД отсутствовало, а поиск по многочисленным «штрафным» сервисам в интернете давал только его текст, без фотографии. Таким образом, возможностей доказать, что постановление нам «прилетело» по ошибке не было. «Половинный» штраф (750 рублей вместо 1500 рублей) — сумма не смертельная, но платить за какого-то непонятного нарушителя не хотелось совершенно.
В последней попытке найти правду, мы написали жалобу в «Автодор», — организацию, отвечающую за ЦКАД и другие платные дороги. Через несколько часов нам ответили и выяснилось следующее! При проезде по платной дороге, на которой нет пунктов сбора денег (как на ЦКАД), госномер автомобиля считывается с помощью камер автоматической фиксации. После этого владелец авто должен на сайте «Автодора» через специальную форму оплатить пользование участком шоссе. На это ему дается пять дней. Если этого не сделать, будет «зафиксирован факт неоплаты».
В нашей ситуации, как оказалось, по участку ЦКАД машина проехала 10-го мая, прошло 5 дней, в течении которых перечисления денег «Автодору» так и не случилось, и в первую же минуту 6-го дня, то есть в 00.00 часов 16-го мая, владелец ТС автоматически превратился в нарушителя. Таким образом, если вы вдруг получите «письмо счастья» за вроде как не ваш халявный проезд по «платнику», то прежде, чем ругаться на ошибку и «беззаконие», вспомните: где вы катались за пять дней до даты нарушения, указанной в постановлении. Глядишь, и пропадет повод для возмущения…