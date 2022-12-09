Подмосковных водителей начали массово штрафовать за стоянку во дворах

Минтранс Московской области отчитался о том, что территории жилых комплексов в 13 городских округах региона начали патрулировать оснащенные камерами-парконами автомобили. Они нацелены на фиксацию нарушений правил парковки местными автовладельцами.

– Сейчас для обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб во дворах 42 жилых комплексов Подмосковья ежедневно дежурят 17 парконов, — говорится в сообщении министерства.

Парконы работают ежедневно в жилых комплексах Воскресенска, Дмитрова, Домодедово, Жуковского, Клина, Коломны, Ленинского, Лыткарино, Люберец, Мытищ, Солнечногорска, Одинцово, Щелково, а также ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках.

Не удивимся, если этот подмосковный «смелый эксперимент» со штрафами за парковку во дворах найдет восторженный отклик в среде чиновников других регионов страны. В том числе и в московском Дептрансе, функционеры которого традиционно спят и видят: как бы еще «зажать» запретами и потом обязательно оштрафовать столичного автовладельца!