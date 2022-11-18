Слепой Терминатор: как Моспаркинг издевается над водителями-инвалидами

Паркуясь в очередной раз на месте для маломобильных граждан на улице Дениса Давыдова, москвичка по имени Елена, имеющая соответствующее разрешение, даже не представляла, какую головную боль наживет себе в самое ближайшее время. Ее автомобиль официально внесен в Федеральный реестр инвалидов, опознавательный знак размещен под лобовым стеклом — казалось бы, что может пойти не так? Но в одно «прекрасное» утро Елена получила штраф в 5000 рублей. А через некоторое время еще один. Потом третий, четвертый, пятый.

Как оказалось, несмотря на тот факт, что в фотоматериалах, сделанных посредством комплекса паркона ГКУ «АМПП», на машине нашей героини отчетливо видно наличие знака «инвалид», инспекторы Моспаркинга Сергей Зайцев, Павел Пчелинцев и Алексей Шуматов его «не заметили» и влепили гражданке несколько штрафов за неуплату парковки. Но как сразу три инспектора могли совершить одну и ту же ошибку? Коллективные галлюцинации?

Какой бы ни была причина, но извинений за досадное недоразумение и отмены ошибочно выписанных постановлений Елена не дождалась. И теперь ей придется — по безобразной традиции «разборок» с Моспаркингом — отстаивать свои права в суде.