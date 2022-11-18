Слепой Терминатор: как Моспаркинг издевается над водителями-инвалидами

Паркуясь в очередной раз на месте для маломобильных граждан на улице Дениса Давыдова, москвичка по имени Елена, имеющая соответствующее разрешение, даже не представляла, какую головную боль наживет себе в самое ближайшее время. Ее автомобиль официально внесен в Федеральный реестр инвалидов, опознавательный знак размещен под лобовым стеклом — казалось бы, что может пойти не так? Но в одно «прекрасное» утро Елена получила штраф в 5000 рублей. А через некоторое время еще один. Потом третий, четвертый, пятый.
Как оказалось, несмотря на тот факт, что в фотоматериалах, сделанных посредством комплекса паркона ГКУ «АМПП», на машине нашей героини отчетливо видно наличие знака «инвалид», инспекторы Моспаркинга Сергей Зайцев, Павел Пчелинцев и Алексей Шуматов его «не заметили» и влепили гражданке несколько штрафов за неуплату парковки. Но как сразу три инспектора могли совершить одну и ту же ошибку? Коллективные галлюцинации?
Какой бы ни была причина, но извинений за досадное недоразумение и отмены ошибочно выписанных постановлений Елена не дождалась. И теперь ей придется — по безобразной традиции «разборок» с Моспаркингом — отстаивать свои права в суде.
— Инспектору Московского паркинга стоит лишь внимательно изучить фотоматериалы, сопоставить их с местом размещения транспортного средства, увидеть, что это парковочное место для инвалидов и просто-напросто забраковать материал, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» юрист Михаил Никитин.
Но зачем утруждать себя дотошным изучением всех обстоятельств, если можно просто наштамповать штрафы? Для инспектора то никаких последствий не будет — это же невиновному гражданину придется тратить время и силы на составление и подачу жалобы, а также доказывание своей правоты в суде.
— Было бы справедливо, если бы подобные незаконные штрафы вычитали из зарплаты инспекторов АМПП. Глядишь, и людям не пришлось бы делать лишних телодвижений и доказывать свою невиновность тогда, когда она очевидна, — считает Михаил Никитин, с чем сложно не согласиться.
Так в какое же ведомство органов власти или религиозного культа нужно обратиться, чтобы порочная практика безнаказанности Моспаркинга наконец была прекращена? Увы, вопрос в который уже раз остается открытым. Очевидно, что и медийная обструкция, и апеллирование общественников или единичных депутатов к здравому смыслу хоть кого-то в этой организации остаются безрезультатны. Есть законы, есть регламенты, и есть Московский паркинг — как Терминатор, совершенно неубиваемый.