Камеры ГИБДД научат распознавать нечитаемые автомобильные номера

На «платках» М12 и ЦКАД пройдут испытания программного обеспечения для камер автоматической фиксации, способного распознавать грязные номера машин. Оно разработано компанией «СофтТелематика», входящей в концерн «Телематика». Для начала новинку планируется использовать для модернизации безбарьерной системы сбора денег за проезд по платным трассам «Свободный поток». Нейросеть, использующая машинное зрение, будет дораспознавать загрязненные ГРЗ автомобилей, которые не удалось определить на рубежах взимания платы.

В случае положительного результата испытаний, в нормативно-правовую базу могут быть внесены поправки, позволяющие учитывать данные, предоставляемые новой технологией распознавания, при вынесении административных постановлений. Сообщается, что применение нейросети приблизит к нулю количество неидентифицируемых плохо читаемых и деформированных госномеров. В дальнейшем нейросеть можно будет обучить распознаванию машин даже со снятыми госномерами — по их отличительным особенностям: габаритам, царапинам, табличкам, наклейкам на кузове и прочим приметам.