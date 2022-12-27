Кассационный суд вернул «права» водителю, который скрылся с места ДТП

Сюжет, изученный Первым кассационным судом, завязался в подмосковных Мытищах. Его герой, водитель по фамилии Чернышев, ехал за рулем своей легковушки по улице города, когда его обогнало и вынудило затормозить другое авто. Из него выскочил водитель и обвинил героя истории в том, что его машина помяла решетку радиатора автомобиля обиженного. И продемонстрировал покореженную деталь. Чернышев удивился, осмотрел свое ТС и не обнаружил на нам никаких следов столкновения или еще какого-либо контакта с пострадавшим «грилем». На всякий случай он сделал несколько фотографий обеих машин — своей и оппонента. А затем уехал, поскольку, по его мнению, раз аварии не было, то и говорить не о чем.
Однако его визави не угомонился. Он вызвал «на место ДТП» сотрудников ДПС. Не долго думая, те оформили «происшествие» и вписали в протокол, что второй участник скрылся. Позже Чернышева полиция, разумеется, доблестно нашла и отправила в суд. Местный мировой судья тоже оказался человеком простым и быстренько лишил автомобилиста «прав». Затем его решение оставил в силе Мытищинский горсуд. И только Первый кассационный суд рассмотрел дело Чернышева по-настоящему вдумчиво.
Там обнаружили, что в справке о ДТП четко сказано, что у машины обвиняемого повреждения отсутствуют. Потому и возник резонный вопрос — на основании каких таких фактов сначала ГИБДД, а затем и судьи нижестоящих инстанций решили, будто решетка радиатора автомобиля потерпевшего была повреждена именно транспортным средством обвиняемого?
Кассационный суд указал, что ни мировой, ни районный судьи оценки этому обстоятельству не дали. И не организовали техническую экспертизу, которая могла бы пролить свет на произошедшее. В итоге дело отправилось обратно в Мытищи, где его пересмотрели и прекратили. Но не потому, что самого ДТП не было, а по причине «малозначительности повреждений» у машины потерпевшего. То есть свою вопиющую ошибку суд не признал — хорошо хоть, что незаконно отобранные «права» нашему герою вернули.
Вывод из произошедшего для законопослушных водителей крайне неприятный. Вас в любой момент могут обвинить в сокрытии с места аварии, в которой вы не участвовали. Просто так. Или потому, например, что другой автовладелец решил за ваш счет починить решетку радиатора, бампер, крыло, дверь (нужное подчеркнуть) своей машины. Ах, вы не согласны признать себя виновником вымышленного происшествия? Тогда самый гуманный суд в мире не глядя лишит вас ВУ за мнимый отъезд с места ДТП. А потом вы будете долго и упорно ходить по инстанциям, чтобы их вернуть.
Но самая главная «прелесть» ситуации в другом: ни клеветнику-автомобилисту, ни сотруднику ГИБДД, который поверит ему на слово, ни судьям первых инстанций, принимающим беззаконные решения, ничегошеньки за это не будет.