Кассационный суд вернул «права» водителю, который скрылся с места ДТП

Сюжет, изученный Первым кассационным судом, завязался в подмосковных Мытищах. Его герой, водитель по фамилии Чернышев, ехал за рулем своей легковушки по улице города, когда его обогнало и вынудило затормозить другое авто. Из него выскочил водитель и обвинил героя истории в том, что его машина помяла решетку радиатора автомобиля обиженного. И продемонстрировал покореженную деталь. Чернышев удивился, осмотрел свое ТС и не обнаружил на нам никаких следов столкновения или еще какого-либо контакта с пострадавшим «грилем». На всякий случай он сделал несколько фотографий обеих машин — своей и оппонента. А затем уехал, поскольку, по его мнению, раз аварии не было, то и говорить не о чем.

Однако его визави не угомонился. Он вызвал «на место ДТП» сотрудников ДПС. Не долго думая, те оформили «происшествие» и вписали в протокол, что второй участник скрылся. Позже Чернышева полиция, разумеется, доблестно нашла и отправила в суд. Местный мировой судья тоже оказался человеком простым и быстренько лишил автомобилиста «прав». Затем его решение оставил в силе Мытищинский горсуд. И только Первый кассационный суд рассмотрел дело Чернышева по-настоящему вдумчиво.

Там обнаружили, что в справке о ДТП четко сказано, что у машины обвиняемого повреждения отсутствуют. Потому и возник резонный вопрос — на основании каких таких фактов сначала ГИБДД, а затем и судьи нижестоящих инстанций решили, будто решетка радиатора автомобиля потерпевшего была повреждена именно транспортным средством обвиняемого?