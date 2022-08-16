Верховный Суд рассказал, как водят машину после лишения «прав»

До высшей судебной инстанции России дошел кейс некого гражданина по имени Константин Белоконь. Согласно материалам дела № 4-АД22−13-К1, водитель пытался отменить решение Одинцовского суда Московской области. История началась аж в 2014 году, когда Белоконя лишили «прав» за отказ от медосвидетельствования. По идее, после такого вердикта автомобилист должен сдать «права» в ГИБДД. Но товарищ Белоконь этого не сделал. Можем предположить, что он не перестал после этого ездить на машине. На это намекает тот факт, что через пять лет(!), уже в 2019-м году, внезапно написал в ГИБДД заявление о том, что потерял «права».
И, видимо, вновь продолжил рулить. Наверняка его не раз останавливали инспектора ДПС, но надо полагать, ни у кого из них «корочки» Белоконя не вызвали подозрений. Эта «веревочка» продолжала «виться» аж до апреля 2021 года, когда Porsche Cayenne S гражданина-лишенца был остановлен сотрудниками ГИБДД на трассе М1 «Беларусь». Тут-то все и вскрылось. «Права» изъяли, а водителю судебным решением оформили штраф в 30 000 рублей по статье 12.7 КоАП — за управление т/с лицом, лишенным в/у. Константин Белоконь с этим не согласился, утверждая, что с 2019-го, когда было написано заявление об утере «прав», он за руль якобы не садился до самого 2021 года, когда его удостоверение волшебным образом нашлось.
То есть он, вроде как, отбыл срок лишения «прав», назначенный еще в 2014, а потому в момент задержания в 2021-м уже не являлся лицом, лишенным в/у. Иными словам, гражданин Белоконь утверждал, что он ни в чем уже не виновен и не заслуживает тридцатитысячнного штрафа. Судья Верховного Суда Никифоров рассмотрел материалы дела и признал абсолютно законным наказание для г-на Белоконя, не поверив в историю с пропажей и последующей находкой водительского удостоверения. Поскольку период лишения «прав» отсчитывается от момента их фактического изъятия органом ГИБДД, для правонарушителя он начался не в 2019, а в апреле 2021, когда их у него отобрали патрульные на трассе М1.
Таким образом можно сказать, что закон восторжествовал. Однако «осадочек остался». Ведь по факту мы видим, что лишенный «прав» с подозрением на пьянку за рулем гражданин без каких-либо проблем ездил на машине целых семь лет — с 2014 по 2021! И никто бы ничего не узнал, если бы не его лень. Дело в том, что уже в 2021-м Белоконь имел возможность отправиться в ГИБДД и, сдав теоретический экзамен ПДД, неизбежный при восстановлении «прав» после лишения, обзавестись новеньким в/у уже тогда. Теперь же придется походить пешком. Или не придется…