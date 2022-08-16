Верховный Суд рассказал, как водят машину после лишения «прав»

До высшей судебной инстанции России дошел кейс некого гражданина по имени Константин Белоконь. Согласно материалам дела № 4-АД22−13-К1, водитель пытался отменить решение Одинцовского суда Московской области. История началась аж в 2014 году, когда Белоконя лишили «прав» за отказ от медосвидетельствования. По идее, после такого вердикта автомобилист должен сдать «права» в ГИБДД. Но товарищ Белоконь этого не сделал. Можем предположить, что он не перестал после этого ездить на машине. На это намекает тот факт, что через пять лет(!), уже в 2019-м году, внезапно написал в ГИБДД заявление о том, что потерял «права».

И, видимо, вновь продолжил рулить. Наверняка его не раз останавливали инспектора ДПС, но надо полагать, ни у кого из них «корочки» Белоконя не вызвали подозрений. Эта «веревочка» продолжала «виться» аж до апреля 2021 года, когда Porsche Cayenne S гражданина-лишенца был остановлен сотрудниками ГИБДД на трассе М1 «Беларусь». Тут-то все и вскрылось. «Права» изъяли, а водителю судебным решением оформили штраф в 30 000 рублей по статье 12.7 КоАП — за управление т/с лицом, лишенным в/у. Константин Белоконь с этим не согласился, утверждая, что с 2019-го, когда было написано заявление об утере «прав», он за руль якобы не садился до самого 2021 года, когда его удостоверение волшебным образом нашлось.