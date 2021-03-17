МАДИ игнорирует судебные запросы, ставя себя выше законов страны

Эта история, начавшаяся, как водится, с выписанного исключительно на основании «показаний» пресловутого приложения ПАК ПМ штрафа за якобы парковку на газоне, тянется уже пятый месяц, уверенно переходя в шестой. Хотя могла закончиться (если бы сотрудники МАДИ действовали в рамках закона, или хотя бы, его нарушив, вовремя «включили голову») в считанные дни.

Итак, 22 октября 2020 года некий гражданин, воспользовавшись приложением ПАК ПМ, передал в МАДИ смазанные, неотчетливые, во всех смыслах некорректные фото авто, ни одним колесом на зеленые насаждения незаехавшее. И должное лицо, рассмотрев данные фотоматериалы, быстренько вынесло соответствующее штрафное Постановление №0356043010520103002008089.

Хотя делать этого не должно было хотя бы на том основании, что Верховный суд РФ давным-давно всем разъяснил, почему выносить постановления по делам об административных правонарушениях в «упрощенном» порядке (без составления протокола), основываясь исключительно на «показаниях» ПАК ПМ — недопустимо. Впрочем, проигнорировали они не только позицию ВС РФ, но и ряд законов страны.