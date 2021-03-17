МАДИ игнорирует судебные запросы, ставя себя выше законов страны

Эта история, начавшаяся, как водится, с выписанного исключительно на основании «показаний» пресловутого приложения ПАК ПМ штрафа за якобы парковку на газоне, тянется уже пятый месяц, уверенно переходя в шестой. Хотя могла закончиться (если бы сотрудники МАДИ действовали в рамках закона, или хотя бы, его нарушив, вовремя «включили голову») в считанные дни.
Итак, 22 октября 2020 года некий гражданин, воспользовавшись приложением ПАК ПМ, передал в МАДИ смазанные, неотчетливые, во всех смыслах некорректные фото авто, ни одним колесом на зеленые насаждения незаехавшее. И должное лицо, рассмотрев данные фотоматериалы, быстренько вынесло соответствующее штрафное Постановление №0356043010520103002008089.
Хотя делать этого не должно было хотя бы на том основании, что Верховный суд РФ давным-давно всем разъяснил, почему выносить постановления по делам об административных правонарушениях в «упрощенном» порядке (без составления протокола), основываясь исключительно на «показаниях» ПАК ПМ — недопустимо. Впрочем, проигнорировали они не только позицию ВС РФ, но и ряд законов страны.
На что должностным лицам МАДИ указал автовладелец в своей жалобе, не согласившись с приписываемым ему деянием. Увы, его не услышали и жалобу не удовлетворили. Любопытно при этом, что первый заместитель начальника МАДИ г-н Пырсин, «мотивируя» свое «отказное» решение, сослался в том числе на ряд требований и норм, отечественным законодательством просто не предусмотренным!
Короче говоря, дело дошло до суда. Но назначенное на 04 марта заседание не состоялось… опять же по вине неисполнительности должностных лиц МАДИ. Эти господа, привыкшие «шкурить» водителей в нарушении всех правил и не чувствующие со стороны последних хоть мало-мальского протеста, поняли, что легко могут безнаказанно игнорировать даже законные требования судебной ветви власти. Одним словом, мадишники плюнули на судебный запрос и к началу разбирательства не предоставили Фемиде в лице Савеловского суда столицы запрошенные документы, хотя на это у них было несколько месяцев.
– Откровенно говоря — это просто пугающая уверенность в своей вседозволенности, — комментирует ситуацию юрист Михаил Никитин, успешно обжаловавший уже с десяток подобных «писем счастья» МАДИ. — Сотрудники МАДИ нарушают права водителей, по-своему трактуют законы, с высока поглядывают на суды, включая Верховный… Что ждать от этого ведомства в дальнейшем, если не остановить его произвол здесь, как говорится, и сейчас? Ведь доходит до откровенного цинизма и самоуправства — мадишники пытаются принудительно взыскивать наложенные ими штрафы, направляя соответствующие акты в УФССП России даже после того, как суды удовлетворяют жалобы граждан и отменяют штрафные постановления. У меня сейчас в работе несколько подобных дел. При этом надо понимать, что безакцептно взысканные судебными приставами суммы возвращаются гражданам долго и муторно. Мне кажется, столичной прокуратуре давно пора обратить внимание на деятельность МАДИ…
И с господином Никитиным сложно не согласиться. Именно поэтому автовладелец, о котором идет речь в этом материале, обратился с соответствующими жалобами и в Прокуратуру Москвы, и в Мещанскую межрайонную прокуратуру столицы, требуя в том числе применить, наконец, меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц МАДИ.
…Итак, следующее судебное заседание по обжалованию Постановления МАДИ №0356043010520103002008089 назначено на 7 апреля 2021 года. Что же, посмотрим, будет ли и оно вновь сорвано стараниями МАДИ, или закон в этой стране все-таки остается законом.