Чего категорически нельзя делать автовладельцам во время новогодних праздников

Например, слышали ли вы о, казалось бы, безобидных продуктах питания, содержащих в себе спирт? А о тех, из-за которых появляется или усиливается запах перегара? Прихватили в дорогу с праздничного стола ветвь ароматного винограда — потеряли время и нервы, доказывая гаишникам свою невиновность. А в худшем случае — лишились «прав», если в организме найдется осадочек вечернего застолья.

Впрочем, чтобы нажить себе проблемы в самое беззаботное время года необязательно распивать спиртные напитки или употреблять «опасные» продукты. Вполне можно «накосячить» и по-другому. А подробнее обо всех бедах, подстерегающих водителей в период новогодних праздников, рассказываем в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.