Как заставить коммунальщиков заплатить за ДТП из-за льда на дороге

Сюжет судебного дела, о котором пойдет речь, прост, Некая жительница Брянской области двигалась за рулем своего авто по дороге Клетня-Харитоновка. Дело было зимой и на 15-ом километре трассы машину стащило с покрытого льдом асфальта в кювет. Мадам решила, что в обледенении и в случившейся из-за него аварии виноваты дорожные службы и обратилась в суд с иском к отвечающей за содержание трассы организации. Однако первая инстанция решила, что тетя сама виновата в ДТП.

Местный суд постановил: «Действия водителя не соответствовали ПДД, что привело к потере автомобилем устойчивости и управляемости и, как следствие, причинение истцу материального ущерба в результате механического повреждения транспортного средства». Такой результат процесса автоледи не устроил и она пошла обжаловать его в вышестоящих судах. В конце концов Первый кассационный суд общей юрисдикции восстановил справедливость. В ходе заседания представитель компании-ответчика подтвердил, что в день аварии дорогу не обрабатывали песко-соляной смесью. По его словам тогда шел снег, что лишало эту процедуру смысла.