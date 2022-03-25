Как «выбить» деньги с дорожников на новые шины и диски для автомобиля

Фото: газета-вся-тверь.рф
Цены на шины и колесные диски взлетели до небес, потому граждане стали бережнее относиться к «обуви» своего автомобиля. Но вот ям на дорогах по весне не убавилось. Из-за этого водители продолжат прокалывать шины и гнуть колесные диски. О том, как восполнить потери, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Типичная ситуация: водитель не заметил яму на дороге и влетел туда колесом. В результате не только разорвал шину, но и повредил диск. Давайте разберемся, кто виноват, и что делать.

За состоянием участков трассы следят различные дорожные службы. Они и должны своевременно латать ямы. Поэтому привлечь эти организации к ответственности можно в соответствии с ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Судя по тому, что ценники на шины и диски заметно выросли, водители будут только рады судиться с дорожниками, чтобы получить с них деньги за ущерб. И вот, как это сделать.

Фото: Drive2.ru (GG-Team)

Для начала надо выставить знак аварийной остановки и не двигать машину. После, необходимо сфотографировать или сделать видео ямы, а также участка дороги, на котором произошел инцидент. Если в салоне стоит видеорегистратор, его запись тоже пригодится.

Затем вызывайте ГИБДД, а когда они приедут и начнут составлять протокол, обязательно проверьте, указаны ли в схеме ДТП размеры ямы, дорожные ограждения, знаки или их отсутствие. После же проверьте еще раз все фото-видео свидетельства, ставьте запаску и уезжайте.

Затем в группе разбора сотрудник ГИБДД должен рассказать, какая конкретно организация отвечает за участок дороги, на котором был поврежден автомобиль. Она и будет ответчиком в суде.

Дальше надо обратиться в оценочную компанию, чтобы определить сумму ущерба. А потом отправляйте письмо дорожникам с требованием о его добровольном возмещении. Если через месяц ответа не будет или прилетит отказ, то добиться правоты можно только через суд. Это не быстрый процесс, но в современных реалиях игра стоит свеч, ведь новое колесо по прежним ценам уже не купить. Да и долго ездить на докатке нельзя. А тут какая-никакя компенсация.

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25 марта 2022
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