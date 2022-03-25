Как «выбить» деньги с дорожников на новые шины и диски для автомобиля

Для начала надо выставить знак аварийной остановки и не двигать машину. После, необходимо сфотографировать или сделать видео ямы, а также участка дороги, на котором произошел инцидент. Если в салоне стоит видеорегистратор, его запись тоже пригодится.

Затем вызывайте ГИБДД, а когда они приедут и начнут составлять протокол, обязательно проверьте, указаны ли в схеме ДТП размеры ямы, дорожные ограждения, знаки или их отсутствие. После же проверьте еще раз все фото-видео свидетельства, ставьте запаску и уезжайте.

Затем в группе разбора сотрудник ГИБДД должен рассказать, какая конкретно организация отвечает за участок дороги, на котором был поврежден автомобиль. Она и будет ответчиком в суде.

Дальше надо обратиться в оценочную компанию, чтобы определить сумму ущерба. А потом отправляйте письмо дорожникам с требованием о его добровольном возмещении. Если через месяц ответа не будет или прилетит отказ, то добиться правоты можно только через суд. Это не быстрый процесс, но в современных реалиях игра стоит свеч, ведь новое колесо по прежним ценам уже не купить. Да и долго ездить на докатке нельзя. А тут какая-никакя компенсация.