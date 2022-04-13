Как за 5 минут на платной парковке сдирают по 5000 рублей

В июне минувшего года я подала на обжалование ужасно обидного нарушения — парковка, где я простояла в зоне, которая стоит 40 рублей в час, не более 5 минут. То есть я нанесла своей неоплатой непоправимый ущерб Моспаркингу на сумму менее, чем 10 рублей. За это с меня теперь взыщут штраф размером в 5 000 рублей, что, честно говоря, выглядит дикостью. Поэтому было принято решение обжаловать этот штраф по ст. 4.1 КоАП и предложили рассмотреть вопрос о снижении его суммы в судебном порядке.
На то, чтобы дождаться даты рассмотрения, ушло более десяти месяцев. Суд, назначенный на 11 апреля, принял решение не в нашу пользу и оставил постановление Моспаркинга без изменений.
— При вынесении решения по этому делу судья явно использовала формальный подход, обусловленный, полагаю, сложившейся и устоявшейся судебной практикой, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» автоюрист Михаил Никитин. — Очевидно, что многие водители недовольны правилом «5 минут», а некоторые даже пытались отменить его и дошли до Верховного суда, но, увы, тщетно. В нашем случае судья не обратила внимание на наши аргументы, лишь отметила в своем решении, что «основания для признания назначенного административного наказания чрезмерно суровым не имеется, исключительных оснований для снижения штрафа не установлено»….
Иными словами, вместо того, чтобы последовать небезызвестной реплике из одного известного фильма: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире», слуга Фемиды решила пойти по пути наименьшего сопротивления, что неудивительно, ведь в текущей практике случаев снижения размера штрафа по постановлениям Моспаркинга пока не встречались. А в первопроходцы в этом вопросе, видимо, никто не спешит.
Тем не менее, мы считаем, что попробовать изменить эту ситуацию можно, и поэтому отправимся в суд следующей инстанции. И кто знает, может именно наш случай станет поводом пересмотреть этот явно несправедливый подход, ведь такая сумма наносит ощутимый удар по кошельку любого человека, особенно в наших реалиях и совершенно точно не является справедливым наказанием за подобное нарушение.