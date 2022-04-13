Как за 5 минут на платной парковке сдирают по 5000 рублей

В июне минувшего года я подала на обжалование ужасно обидного нарушения — парковка, где я простояла в зоне, которая стоит 40 рублей в час, не более 5 минут. То есть я нанесла своей неоплатой непоправимый ущерб Моспаркингу на сумму менее, чем 10 рублей. За это с меня теперь взыщут штраф размером в 5 000 рублей, что, честно говоря, выглядит дикостью. Поэтому было принято решение обжаловать этот штраф по ст. 4.1 КоАП и предложили рассмотреть вопрос о снижении его суммы в судебном порядке.

На то, чтобы дождаться даты рассмотрения, ушло более десяти месяцев. Суд, назначенный на 11 апреля, принял решение не в нашу пользу и оставил постановление Моспаркинга без изменений.

— При вынесении решения по этому делу судья явно использовала формальный подход, обусловленный, полагаю, сложившейся и устоявшейся судебной практикой, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» автоюрист Михаил Никитин. — Очевидно, что многие водители недовольны правилом «5 минут», а некоторые даже пытались отменить его и дошли до Верховного суда, но, увы, тщетно. В нашем случае судья не обратила внимание на наши аргументы, лишь отметила в своем решении, что «основания для признания назначенного административного наказания чрезмерно суровым не имеется, исключительных оснований для снижения штрафа не установлено»….