Новый ГОСТ на электросамокаты не снизит число ДТП с их участием

ГОСТ Р 70514−2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний», заработавший с 1 февраля, адресован российским и иностранным производителям электрических самокатов, велосипедов, гироскутеров и прочей подобной техники. Документ указывает, что максимальная скорость такого устройства должна быть ограничена 25 км/ч и оно обязано уметь переключаться в «пешеходный режим», когда скорость принудительно снижается до 8 км/ч. Кроме того, производителю предписывается снабжать такие т/с звуковыми и визуальными сигналами для привлечения внимания окружающих.

Появление этого ГОСТ напрашивалось давно, поскольку российский парк электрических СИМ растет ускоренными темпами. Однако практической пользы от нового стандарта ждать не приходится, поскольку он не обязателен к исполнению создателями такой техники. И не существует механизмов принуждения ее производителей и импортеров к выполнению требований стандарта.

Напомним, что ровно через месяц, 1 марта, вступят в силу поправки в ПДД. запрещающие езду на электросамокатах, сегвях, моноколесах и прочих электрических СИМ быстрее 25 км/ч. А масса подобные средств передвижения ограничивается 35 кг. В остальном такие самобеглые гаджеты приравниваются в правах и обязанностях к обычным велосипедам. Выполнение новых требований ПДД также находится под большим вопросом, поскольку в законодательстве не предусмотрены наказания за их игнорирование.