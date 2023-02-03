В Москве заработала камера ГИБДД, умеющая штрафовать за непропуск скорой помощи

— В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Пока речи о штрафах не идет, — такое заявление распространила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Представители ведомства пояснили, что сейчас отрабатываются различные алгоритмы работы комплекса автоматической фиксации. Напомним, что согласно статье 12.17 КоАП, в Москве за непредоставление преимущества в движении ТС с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами полагается штраф в размере 3000—5000 рублей. Заметим, что на данный момент столичные водители практически везде и всегда пропускают «скорую» с включенными спецсигналами. В этой связи не вполне понятен смысл их оснащения камерами автоматической фиксации того нарушения, которое, по факту, никто не совершает.

Более-менее внятным объяснением затеи с оснащением московских машин скорой медпомощи штрафующими камерами (а в конце концов все к этому придет) может стать версия о желании ЦОДД «освоить» максимум средств из городского бюджета. Пусть затея и бессмысленна, зато есть на чем «погреть руки» причастным чиновникам. Вторая версия сводится к тому, что комплексы, установленные на «скорых», будут фиксировать не только их «непропуск», но и прочие нарушения ПДД: например, неправильную парковку, езду по «выделенке» и прочие.