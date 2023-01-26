ГИБДД научилась сажать дорожных хамов на 15 суток

Считается, что самое неприятное наказание для нарушителя, позволяющего себе неуважительное отношение к окружающим, 500 рублей по ст. 12.14 КоАП — «Нарушение правил маневрирования». Долго обсуждавшиеся в СМИ и Госдуме кары за «опасное вождение» так до сих пор и не введены. Хотя доморощенных «гонщиков» хватает повсюду. Их, как правило, не пугает пятисотрублевый штраф и они продолжают вести себя на дороге как вздумается: агрессивно мешая другим водителям, создавая опасные ситуации. А законопослушные шоферы вынуждены терпеть выходки отморозков, почему-то мнящих себя неимоверно продвинутыми гонщиками.

Но не все так безрадостно, как может показаться. Практика показывает, что на юге России популяция самопровозглашенных пилотов «Формулы−1» особенно заметна. Резкие перестроения в потоке, прохождение поворотов в заносе и тому подобные лихачества — вот визитная карточка этих граждан.

Причем многие из них крайне тщеславны. Им мало аудитории, которой «посчастливилось» лицезреть их дорожные выкрутасы вживую. Жажда интернет-славы заставляет документировать свои «подвиги» на видео и выкладывать ролики в соцсети. Примеры эффективной борьбы с дорожными хамами подобного пошиба регулярно демонстрирует сочинская ГИБДД.