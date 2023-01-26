ГИБДД научилась сажать дорожных хамов на 15 суток

Считается, что самое неприятное наказание для нарушителя, позволяющего себе неуважительное отношение к окружающим, 500 рублей по ст. 12.14 КоАП — «Нарушение правил маневрирования». Долго обсуждавшиеся в СМИ и Госдуме кары за «опасное вождение» так до сих пор и не введены. Хотя доморощенных «гонщиков» хватает повсюду. Их, как правило, не пугает пятисотрублевый штраф и они продолжают вести себя на дороге как вздумается: агрессивно мешая другим водителям, создавая опасные ситуации. А законопослушные шоферы вынуждены терпеть выходки отморозков, почему-то мнящих себя неимоверно продвинутыми гонщиками.
Но не все так безрадостно, как может показаться. Практика показывает, что на юге России популяция самопровозглашенных пилотов «Формулы−1» особенно заметна. Резкие перестроения в потоке, прохождение поворотов в заносе и тому подобные лихачества — вот визитная карточка этих граждан.
Причем многие из них крайне тщеславны. Им мало аудитории, которой «посчастливилось» лицезреть их дорожные выкрутасы вживую. Жажда интернет-славы заставляет документировать свои «подвиги» на видео и выкладывать ролики в соцсети. Примеры эффективной борьбы с дорожными хамами подобного пошиба регулярно демонстрирует сочинская ГИБДД.
Любителей пройти поворот со свистом покрышек или дрифтануть на уличном асфальте там оформляют не по беззубой 12.14 статье КоАП, а по гораздо более серьезным составам административных правонарушений. Крутанул «пятак» посреди проезжей части, пройдясь дымящейся резиной по разметке? Получи протокол по ст. 12.33 КоАП РФ за «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Она предусматривает штраф в 5000−10 000 ₽
Прошелся боком в скоростном повороте на перекрестке, пошло повиливая кормой своей жигулевской «классики»? Молодец! А теперь распишись в постановлении по факту мелкого хулиганства. Это — 20.1 КоАП. Наказание — вплоть до 15 суток ареста. Даже если не «закроют» в камере на несколько дней, уехать с места остановки твоего ТС полицейскими через полчасика не удастся. Поскольку хулиганская статья подразумевает задержание на «сутки», наказание по ней может определить лишь суд.
Поэтому, даже если в итоге и отделаешься денежным штрафом, прежде потратишь изрядное количество времени на принудительную поездку к мировому судье и сопутствующие ей процессуальные обряды. В следующий раз подумаешь: надо ли тебе повторения всей этой канители ради нескольких секунд адреналина под визг шин и мимолетной славы в соцсетях?