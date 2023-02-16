В Госдуме решили вернуть штраф за превышение средней скорости

В Госдуме под водительством первого зампреда Комитета Госдумы по транспорту Рифата Шайхутдинова состоялся «круглый стол», за которым обсуждалось возрождение практики штрафов за превышение средней скорости движения. Ранее Верховный Суд встал на сторону гражданина, обжаловавшего подобное наказание. ВС решил, что у любого административного правонарушения есть место и время совершения. А в случае измерения средней скорости авто точно указать момент и конкретные координаты превышения невозможно. Следовательно, штрафы «за среднюю скорость» оформлять нельзя. И вот теперь чиновниками начата PR-компания против юридически обоснованной позиции суда.

В ходе «круглого стола» прозвучали совершенно умилительные аргументы в пользу возврата подобных штрафов. Так, замначальника управления автоматизированной фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Владимир Карпов рассказал, что когда в Москве действовали 30 участков измерения средней скорости, за ее превышение удалось оштрафовать более 750 000 автовладельцев. А замминистра транспорта Московской области Виталий Резанов похвастался тем, что когда в Подмосковье было 174 комплекса фиксации средней скорости (они покрывали около 600 км дорог) обжаловать штрафы с них водителям удавалось лишь в 0,01% случаев. Как видим, все говорит лишь о желании чиновников собирать побольше денег с автовладельцев любыми способами.