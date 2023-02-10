Столичный деньгосос: хитрая камера-ловушка появилась в Москве

Желание властей залезть в карман честному «рулевому», похоже, с кризисом только усилилось. Многие СМИ уже не раз писали о знаках, которые поставлены неправильно или так, что их не видно. И про камеры, которые «ошибаются», люто штрафуя водителей. Одна из таких контролирует съезд с внутренней части ТТК на участке Нижняя Масловка на улицу Марины Расковой. Видимо, отработанная там схема показалась ушлым дельцам рабочей и теперь ее используют более изящно, чтобы нельзя было придраться.

Так, улица Знаменская, что на востоке Москвы, всегда была очень тихой. Машин мало, да и аварии случаются тут редко. Однако всеобщая урбанизация докатилась до самых тихих уголков города. Сначала появилось множество знаков, от которых у местных жителей до сих пор рябит в глазах. А недавно на столбе возле дома 23 установили дорожную камеру. Она «пасет» перекресток с переулком Зельев. И штрафует, если водитель не остановился перед стоп-линией. Ну а знак «STOP» воткнут рядом. Его хорошо видно на фото. И вроде бы все по правилам: комар носа не подточит. В реальности же это — типичная ловушка.