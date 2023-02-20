Минтранс, наплевав на ПДД, отбирает у водителей парковочные места ради электросамокатов

По мысли федеральных чиновников, местные власти после вступления в силу с 1 марта 2023 года новой редакции ПДД должны «интегрировать» СИМ в региональные транспортные системы. Начать, по их мнению, следует с «мотивации» жителей городов и весей пересаживаться с личных автомобилей и общественного транспорта на электросамокаты и прочие моноколеса. Выбор конкретных способов исполнения этого требования минтрансовские деятели великодушно оставили на усмотрение чиновников на местах.

При этом Минтранс настаивает на повсеместной организации властями парковок для электросамокатов. Причем не только на тротуарах и пешеходных дорожках, но и в парковочных карманах, обозначив их соответствующими дорожными знаками. То есть урезая число парковок для автомобилей!

Заметим также, что ни в действующей, ни в новой редакции ПДД не предусмотрены дорожные знаки, обозначающих место парковки СИМ. В новых Правилах появятся лишь знаки запрещающие или разрешающие движение этих ТС. Таким образом Минтранс, требуя организовывать стоянки электросамокатов в парковочных карманах на дорогах, фактически подталкивает местные власти к прямому нарушению закона.