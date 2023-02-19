Что обязательно следует сделать с автомобилем до весеннего потепления

Пропасть тяга у движка может и по причине того, что за зиму в воздухоприемнике скопилась грязь, «сдобренная» дорожными реагентами, которые коммунальщики распыляют даже тогда, когда на улице нет ни снега, ни льда. Субстанция оседает на воздушном фильтре, теряющем пропускную способность, что легко приводит к тому, что мотор начинает «чихать» и «задыхаться».

Кстати, пресловутая автохимия наносит непоправимый вред и системе выпуска. А при резких перепадах температур, характерных для весны, процессы окисления усиливаются в разы. В результате приемник «выхлопа» и «банка» глушителя довольно быстро покрываются ржавчиной. Впрочем, куда страшнее коррозия на сварных соединениях. От разъедания швы подвергаются прогару, а глушитель — риску оторваться. Вы же наверняка встречали валяющиеся на дороге или обочине элементы выхлопной системы? То-то и оно.

В общем, не стоит пренебрегать техническим обслуживанием «железного коня» в межсезонье. Лучше, как уже было сказано, не допустить проблему, нежели потом ее устранять.